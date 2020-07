Kurz vor der Vorstellung der Quartalszahlen am kommenden Mittwoch gerät der US-Flugzeugbauer erneut in die Schlagzeilen. Laut Reuters will Boeing die Auslieferung seines neuen Langstreckenflugzeuge des Typs 777X um Monate verschieben. Die Nachrichtenagentur beruft sich in ihrem Bericht auf drei Insider. Der Grund liegt in der schwachen Nachfrage nach neuen Flugzeugen innerhalb der Luftfahrtbranche. Geplant war die Auslieferung ursprünglich für 2021. Nun plant Boeing den Zeitplan um ein Jahr zu verschieben, ...

