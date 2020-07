Die Aktie von Linde ist im Zuge des Wasserstoff-Hypes auch wieder in den Fokus der Anleger geraten. Doch auch die Erholung nach der Corona-Krise kann sich sehen lassen.Künftig will Linde das Geschäft mit Wasserstoff stark ausbauen. "Die Dekarbonisierung, also die Senkung des Ausstoßes von Kohlenstoffdioxid, ist überall auf der Welt der große Trend", sagte CEO Steve Angel. Grüner Wasserstoff, der durch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...