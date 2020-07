Google soll Nutzungsstatistiken diverser Android-Apps auswerten, um eigene Produkte zu verbessern - zum Beispiel sollen Daten von Tiktok für Youtube Shorts genutzt worden sein. Google überwacht, wie Android-Nutzer mit Nicht-Google-Apps interagieren. Zum Teil nutzt der Konzern diese Daten, um eigene konkurrierende Apps zu entwickeln, wie eine Recherche von The Information ergeben hat. Es geht um ein internes Projekt namens "Android Lockbox". In diesem Rahmen nutzt Google sensible Daten für eigene Marktanalysen, wie Insider gegenüber The Information sagten. Auswertung ...

