Wien (www.fondscheck.de) - Die Union Bancaire Privée, kurz UBP, hat einen neuen Big-Data-Fonds (lSIN LU2001979769/ WKN A2P78N) aufgelegt, so die Experten von "FONDS professionell".Gemeinsam mit dem Fintech-Unternehmen Quant Cube Technology solle eine Bottom-up-Strategie für die Aktienauswahl entwickelt werden, dessen Erkenntnisse in den neuen UBAM - Smart Data US Equity einfließen würden. Bei dem Portfolio handele es sich um eine Long-only-Strategie mit aktivem systematischem Stock-Picking-Ansatz, unterstützt durch Big-Data-Analyse von Quant Cube. ...

