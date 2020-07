In der vergangenen Woche verzeichneten die internationalen Aktienmärkte eine deutlich nachgebende Tendenz. So schwächte sich der MSCI World (Euro)-Index um - 1,8 % ab.Besonders kamen erneut verstärkte Befürchtungen vor dem globalen Ausbruch einer 2. Welle der Corona-Pandemie hoch, obwohl zuletzt Berichte neue Nahrung erhielten, nach denen die abschließende Markteinführung erster Impfstoffe gegen das Corona COVID 19-Virus nun immer näher bevorstehe (aktuell einer der häufigst zitierten Kandidaten hierfür: US-amerikanische MODERNA INC., die in diesem Entwicklungsprojekt zugleich von der schweizerischen LONZA als Kooperationspartner unterstützt wird).

