WESTGRUND Aktiengesellschaft: Martin Billhardt neuer Vorsitzender des AufsichtsratsDGAP-Ad-hoc: WESTGRUND Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalie WESTGRUND Aktiengesellschaft: Martin Billhardt neuer Vorsitzender des Aufsichtsrats27.07.2020 / 16:11 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.WESTGRUND AG, BerlinISIN: DE000A0HN4T3WKN: A0HN4TVeröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014Martin Billhardt neuer Vorsitzender des AufsichtsratsBerlin, 27 Juli 2020 - Der Aufsichtsrat der WESTGRUND AG hat in seiner heutigen Sitzung Martin Billhardt zum Vorsitzenden des Gremiums gewählt. Billhardt war am 1. Juli 2020 gerichtlich zum Mitglied des Aufsichtsrats bestellt wordenMartin Billhardt ist Kaufmann und bringt 28 Jahre Leitungserfahrung aus unterschiedlichen Unternehmen unter anderem in der Immobilienbranche mit.Er ist zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrats der ADLER Real Estate AG, des Mehrheitseigentümers der WESTGRUND AG.Der VorstandWESTGRUND AGKontakt: Dr. Rolf-Dieter Grass E-Mail: info@westgrund.de Telefon: +49 30 39 80 18 160 Fax: +49 30 39 80 18 19927.07.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: WESTGRUND Aktiengesellschaft Joachimsthaler Strasse 34 10719 Berlin Deutschland Telefon: +49 30 2000 914 20 Fax: +49 30 639 619 228 E-Mail: grass@westgrund.de Internet: www.westgrund.de ISIN: DE000A0HN4T3, DE000A14KCW5 WKN: A0HN4T, A14KCW Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1102593Ende der Mitteilung DGAP News-Service1102593 27.07.2020 CET/CEST