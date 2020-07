Ein Blick auf die jüngsten Statements von Taiwan Semiconductor sagt alles zur Verfassung des Sektors. Die Investitionen in neue Chipfabriken und Fertigungsprozesse ziehen massiv an. SÜSS MicroTec wiederum liefert Systemlösungen für die Halbleitertechnik, die im Labor- und Produktionsbereich eingesetzt werden. Die letzten Auftragszahlen deuten auf ein starkes Jahr hin.



