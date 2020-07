Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt Heidelberg (pta030/27.07.2020/16:25) - Die SPARTA AG, Hamburg, hat heute bekannt gegeben, dass sie beabsichtigt, ein Übernahmeangebot in Form eines Barangebots gemäß § 10 Abs. 1 i.V.m. §§ 29 Abs. 1, 34 WpÜG an die Aktionäre der 4basebio AG abzugeben. Aufgrund von Nichteinreichungsvereinbarungen und Abnahmevereinbarungen mit der Konzernmutter Deutsche Balaton Aktiengesellschaft sowie der DELPHI Unternehmensberatung Aktiengesellschaft wird das Investitionsvolumen im Falle einer Vollannahme des Angebots für sämtliche ausstehenden Aktien der 4basebio AG voraussichtlich einen Betrag von 25 Mio. Euro nicht überschreiten. Deutsche Balaton Aktiengesellschaft und DELPHI Unternehmensberatung Aktiengesellschaft unterstützen das Angebot darüber hinaus auch mit Finanzierungszusagen. (Ende) Aussender: SPARTA AG Adresse: Ziegelhäuser Landstraße 1, 69120 Heidelberg Land: Deutschland Ansprechpartner: Philipp Wiedmann Tel.: +49 6221 64924-14 E-Mail: P.Wiedmann@sparta.de Website: www.sparta.de ISIN(s): DE000A0NK3W4 (Aktie), DE000A2540L7 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg; Freiverkehr in Berlin [ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1595859900766 ] © pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJuly 27, 2020 10:26 ET (14:26 GMT)





