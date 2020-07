Wie diverse Medien zu Wochenbeginn berichten, will der Berliner Delivery-Hero-Konzern künftig noch stärker in das Liefergeschäft einsteigen, dabei Supermarkt- und Medikamentenbestellungen übernehmen. Die Aktie kann am Montag im regen Handel 4,2 Prozent gewinnen, sie holt damit einen Teil der hohen Freitagsverluste auf.Der Grund für den Kursabsturz am vergangenen Freitag war vor allem die vage Aussage von CEO Niklas Östberg, wann der Konzern profitabel werden könne. Er hatte in einem Interview keinen ...

