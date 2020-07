Alle wollen Tesla nacheifern. Und einige Unternehmen kommen Stück für Stück näher an den führenden Anbieter von Elektroautomobilen heran. So meldete Rivian, dass man in der jüngsten Finanzierungsrunde 2,5 Mrd. Dollar einsammeln konnte. Das ist eine grosse Finanzspritze, um den E-Pick-up R1T und den SUV R1S zur Produktionsreife zu bringen. Rivian plant, die ersten Pick-ups schon 2021 auszuliefern. Teslas Cybertruck soll erst 2022 an die Kunden ausgeliefert werden.Tesla klagt inzwischen gegen Rivian. Man wirft dem Konkurrenten vor, gezielt Mitarbeiter abgeworfen zu haben. Die Mitarbeiter sollen angeblich ermutigt worden sein, Firmengeheimnisse mitzunehmen, um Rivian einen Vorteil beim Bau ihrer Pick-ups zu verschaffen. Immerhin knapp 8 % der Belegschaft von Rivian hatte zuvor bei Tesla gearbeitet. Rivian bestreitet die Vorwürfe vehement.

Den vollständigen Artikel lesen ...