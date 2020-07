Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, Index-Investments stellen eine einfache Möglichkeit dar, um an den langfristigen Gewinnchancen an den Aktienmärkten zu partizipieren. Denn dabei entfällt die Qual der Aktienauswahl und es erfolgt eine automatische Risikostreuung. Doch die Sache hat einen Haken. Denn:Für die Mitgliedschaft in den großen, bekannten Indizes wie Dax, S&P...

Den vollständigen Artikel lesen ...