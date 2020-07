Männedorf, Schweiz, 27. Juli 2020 - Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) hat heute bekannt gegeben, dass Ingrid Pürgstaller mit Wirkung zum 1. August 2020 zum Mitglied der Konzernleitung und Chief People Officer ernannt wurde. Ingrid Pürgstaller hatte diese Funktion bereits ad interim seit April 2020 inne.

Dr. Achim von Leoprechting, CEO von Tecan, kommentierte: «Ich freue mich sehr, dass wir mit Ingrid Pürgstaller eine starke Führungskraft aus unseren eigenen Reihen in die Konzernleitung berufen können. Ingrid Pürgstaller hat über die letzten Jahre weitreichende Erfahrung in den verschiedenen Bereichen des Personalwesens gesammelt und diese für Tecan massgeblich mitgeprägt. Sie hat durch viele neue Initiativen und Programme insbesondere in den Bereichen Kultur- und Personalentwicklung wesentlich dazu beigetragen, dass Tecan heute ein überaus attraktiver Arbeitgeber ist, der sich weltweit im Wettbewerb um die besten Talente erfolgreich behaupten kann. Da wir auch in den kommenden Jahren mit einem fortgeführten starken Wachstum rechnen, sind die Themen Mitarbeitergewinnung und -entwicklung, Diversität und Inklusion sowie die Weiterentwicklung der Tecan-Kultur von elementarer Bedeutung. Mit Ingrid übernimmt eine passionierte und global denkende Führungspersönlichkeit die Weiterentwicklung dieser zentralen Funktion bei Tecan.»

Ingrid Pürgstaller ist seit 2011 in unterschiedlichen Positionen im Bereich Human Resources bei Tecan tätig; seit 2019 ist sie verantwortlich für das weltweite Talentmanagement. Zuvor hatte sie als Beraterin bei MANRES gearbeitet und Unternehmen in Transformationsprozessen unterstützt. Von 2008 bis 2010 war Ingrid Pürgstaller im Human-Resources-Bereich beim Pharma-Hersteller Merck-Serono tätig. Von 2005 bis 2008 war sie Mitarbeiterin im Dienst des italienischen Parlaments.

Ingrid Pürgstaller schloss das Studium der Psychologie an der Universität Salzburg (Österreich) mit dem Masterdiplom ab. 2008 erwarb sie einen Executive Master in Personalentwicklung an einer renommierten Hochschule in Rom. Sie ist 40 Jahre alt und italienische Staatsangehörige.

Über Tecan

Tecan (www.tecan.com) ist ein weltweit führender Anbieter von Laborinstrumenten und Lösungen für die Branchen Biopharma, Forensik und Klinische Diagnostik. Das Unternehmen ist auf Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Automatisierungslösungen für Laboratorien im LifeScience-Bereich spezialisiert. Die Kunden von Tecan sind Pharma- und Biotechnologieunternehmen, Forschungsabteilungen von Universitäten sowie forensische und diagnostische Laboratorien. Als Originalgerätehersteller (OEM) ist Tecan auch führend in der Entwicklung und Herstellung von OEM-Instrumenten und Komponenten, die vom jeweiligen Partnerunternehmen vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen verfügt über Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa und in Nordamerika. In 52 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Im Jahr 2019 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF 637 Mio. (USD 643 Mio.; EUR 574 Mio.). Die Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN; ISIN CH0012100191).

