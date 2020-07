29,58 g/t Gold und 12,71 g/t Silber über 2,16 Meter, einschließlich 54,49 g/t Gold und 23,01 g/t Silber über 1,16 Meter in HammerdownToronto, ON (27. Juli 2020). Maritime Resources (TSX.V: MAE) ("Maritime" oder das "Unternehmen") freut sich, weitere Analyseergebnisse aus seinem Diamantbohrprogramm im Goldprojekt Hammerdown ("Hammerdown" oder das "Projekt") unweit der Städte Springdale und King's Point in Neufundland und Labrador ("NL") bekannt zu geben. Das 10.000 Meter ("m") umfassende Programm beinhaltet Ergänzungsbohrungen (Infill-Bohrungen) und Untersuchungen des Erzgehaltes innerhalb der Abgrenzungen des in der wirtschaftliche Erstbewertung (PEA)1,2 beschriebenen Minenentwurfs sowie eine Reihe von Explorationsbohrungen, die schwerpunktmäßig in Zonen mit guten Chancen auf neue hochgradige Entdeckungen und potenzielle Ausläufer der Mineralressourcen niedergebracht werden."Diese neuesten Ergebnisse liegen innerhalb des Bereichs der Tagebaugrube aus der wirtschaftlichen Erstbewertung (PEA), in dem wir das Potenzial für den Zugang zu hohen Gehalten zu Beginn der Lebensdauer der Mine sehen. Wir sehen auch Silbergehalte bis zu einer Unze pro Tonne, was sehr ermutigend ist, da noch nie zuvor auf Silber analysiert wurde. Dies könnte eine Gelegenheit für die geplante Mine darstellen, eine Gutschreibung für Nebenprodukte zu erhalten, was die bereits attraktive Wirtschaftlichkeit des Projekts verbessern würde", kommentierte Garett Macdonald, President und CEO der Maritime.Hier die wichtigsten Eckdaten:- 22,66 g/t Au und 24,86 g/t Ag über 2,50 m, einschließlich 64,49 g/t Au und 70,35 g/t Ag über 0,87 m in Bohrloch MP-20-94- 29,58 g/t Au und 12,71 g/t Ag über 2,16 m, einschließlich 54,49 g/t Au und 23,01 g/t Ag über 1,16 m in Bohrloch HD-GC-20-03- 20,31 g/t Au und 3,19 g/t Ag über 2,00 m, einschließlich 174,49 g/t Au und 23,7 g/t Ag über 0,23 m in Bohrloch HD-GC-20-01- 67,87 g/t Au und 28,6 g/t Ag über 0,48 m in Bohrloch MP-20-93Erläuterungen zu den ErgebnissenDiese Pressemitteilung enthält die zusätzlichen Ergebnisse, die bis dato aus einigen der 20 GC-Bohrungen (Close Spaced Grade Control, engständige Bohrungen zur Gehaltskontrolle) und dem laufenden Ergänzungsbohrprogramm (Infill-Bohrungen) erhalten wurden. Die GC-Bohrungen wurden konzipiert, um die Kontinuität der oberflächennahen hochgradigen Mineralisierung im Kern des vorgeschlagenen PEA-Entwurfs für den Tagebau abzugrenzen. Alle Bohrungen wurden von Nord nach Süd in Sektionen mit einem Abstand von ungefähr 6 m und einem Abstand von 10 m in den Sektionen niedergebracht, um den Erzgang von der Oberfläche bis in eine Tiefe von 50 m zu folgen, wobei einige Bohrungen verlängert wurden, um zusätzliche Gänge darunter zu durchteufen. Alle GC-Bohrungen durchteuften die Gänge in der Zieltiefe und viele durchteuften auch zusätzliche goldführende Gänge über und/oder unter den anvisierten Erzgängen.Laut Ergebnisse durchteufen die Infill-Bohrungen weiterhin das ausgedehnte goldführende Gangsystem innerhalb der Lagerstätte Hammerdown. Die Abschnitte zielen sowohl auf die geschlussfolgerte Mineralressource als auch auf die neue Mineralisierung ab und werden es dem Unternehmen ermöglichen, sein Mineralressourcenmodell vor dem potenziellen Tagebau zu verfeinern.Bis dato wurden zwei Explorationsbohrungen niedergebracht. Eine dieser Bohrungen wurde zur Überprüfung der Stratigrafie im Hangenden der Lagerstätte Hammerdown konzipiert, während die zweite Bohrung etwa 500 m südwestlich von Hammerdown angesetzt wurde, um einen Magnetik-Trend zu überprüfen, der dem mit der Lagerstätte Hammerdown in Zusammenhang stehenden ähnlich ist. Diese Bohrungen werden zurzeit protokolliert und beprobt.Bis dato wurden im Rahmen des Bohrprogramms 2020 bei Hammerdown insgesamt 80 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 8.640,60 m niedergebracht. Aus 28 der 80 Bohrungen wurden die Analyseergebnisse erhalten. Eine Fortsetzung des Bohrprogramms wird zusätzliche Infill-Bohrungen umfassen, um signifikante Abschnitte in der Kategorie der abgeleiteten Mineralressourcen zu erweitern. Ferner werden die Bohrungen auf äußeren Explorationszielen fortgesetzt, um den Versatz der Lagerstätte Hammerdown in der Tiefe oder in Streichrichtung zu überprüfen.Das Unternehmen führt weiterhin Goldexplorations- und Infill-Bohrungen in der Lagerstätte Hammerdown mit zwei Bohrgeräten durch.Weitere NeuigkeitenDas Unternehmen gibt ebenfalls bekannt, dass es am vergangenen Wochenende im nationalen Fernsehen in der Sendung BTV Business Television mit dem Titel "BTV Celebrates 350th Episode, Features Rising Stars in the Market", gezeigt wurde. BTV Business Television ist Kanadas am längsten laufende Business-Show."Maritime Resources verpflichtet sich, unsere aktuellen Aktivitäten und zukünftigen Pläne sowohl der Finanzgemeinschaft als auch den Gemeinschaften, in denen wir arbeiten, transparent zu kommunizieren, um unsere Stakeholder sowie aktuelle und zukünftige Aktionäre auf dem Laufenden zu halten. BTV bot uns die Möglichkeit, ein großes Publikum zu erreichen, und wir haben uns sehr gefreut, zur Übermittlung unserer Vision mit ihnen zusammenzuarbeiten", kommentierte Tania Barreto, Leiterin Investor Relations bei Maritime Resources.Die Sendung finden Sie unter folgendem Link: https://www.b-tv.com/btv-celebrates-350th-episode-features-rising-stars-in-the-market-ep-350/.Maritime wird außerdem an der von 15. bis 17. September 2020 stattfindenden Precious Metals Summit Beaver Creek Virtual Conference teilnehmen und das Unternehmen dort präsentieren. Die Präsentation des Unternehmens beginnt am 15. September 2020 um 8:15 Uhr morgens (EST). Die Teilnehmer können sich dazu folgendermaßen registrieren: https://www.precioussummit.com/event/2020-summit-colorado/'section=login.Tabelle 1: Analyseergebnisse aus dem Goldprojekt HammerdownBohrloch-Nr.von (m)bis (m)Länge (m)Au g/tAg g/tHD-GC-20-018,0010,002,0020,313,19einschließlich8,278,500,23174,4923,70HD-GC-20-022,304,251,952,050,55einschließlich2,302,580,2812,882,50HD-GC-20-0221,3523,011,667,053,84einschließlich21,3521,760,4123,729,80HD-GC-20-0273,0075,032,031,320,27einschließlich74,8375,030,209,061,80HD-GC-20-0319,8521,001,150,300,70HD-GC-20-0331,0032,001,002,890,60HD-GC-20-0350,5050,800,3027,9721,30HD-GC-20-0362,1064,262,1629,5812,71einschließlich62,6063,761,1654,4923,01HD-GC-20-0377,0079,002,002,300,50HD-GC-20-047,508,501,001,790,40HD-GC-20-0415,4515,700,2519,807,70HD-GC-20-0524,6924,890,2041,616,50HD-GC-20-0529,5630,280,722,831,86HD-GC-20-0612,4112,760,3511,634,10HD-GC-20-0614,6414,840,202,950,70HD-GC-20-0635,5037,341,8410,631,29einschließlich36,6636,840,1887,106,00HD-GC-20-0727,2427,740,509,052,30HD-GC-20-0732,6532,850,203,197,50HD-GC-20-0749,1551,081,933,991,40einschließlich50,3850,580,2032,614,50MP-20-92113,00116,003,001,602,40MP-20-9319,9620,540,583,831,76MP-20-9363,0063,480,4867,8728,60MP-20-93108,63109,400,773,452,37MP-20-93143,76144,070,313,251,50MP-20-9439,5042,002,5022,6624,86einschließlich40,0040,870,8764,4970,35MP-20-956,007,101,101,301,78MP-20-9515,7816,000,222,121,80MP-20-9548,0058,0010,000,460,69MP-20-9582,7683,710,955,702,82Die Abschnitte in der obigen Tabelle entsprechen Interpretationen zufolge annähernd der wahren Mächtigkeit und die Goldgehalte sind nicht gedeckelt.Abbildung 1: Planansicht der fertiggestellten Diamantbohrlöcher (zur Vergrößerung auf das Bild klicken)Tabelle 2: Gemeldete Bohrlochstandorte und AusrichtungenBohrloch-Nr.Nord-ausrichtungOst-ausrichtungHöheBohrkragenFallwinkelBohrkragenAzimutGesamttiefe (m)HD-GC-20-0015489070,3554982,8197,5-47,1179,176HD-GC-20-0025489080,0554983,3197,1-48,4183,376HD-GC-20-0035489099,7554982,7196,5-49,5171,2100HD-GC-20-0045489069,5554969,7197,4-52,0176,025HD-GC-20-0055489080,2554969,7197,1-55,5174,637HD-GC-20-0065489089,5554970,3196,5-48,1187,143HD-GC-20-0075489099,5554971,0196,1-43,0169,767MP-20-925489144,8555225,2195,7-62,8152,6130MP-20-935489204,8555260,5195,7-50,5154,8154MP-20-945489149,3555285,4195,4-53,2151,676MP-20-955489088,4555255,0197,7-60,7146,0100Anmerkungen:1. Siehe Pressemitteilung vom 29. Februar 2020.2. Weitere Informationen finden Sie im technischen Bericht mit dem Titel "The Hammerdown Gold Project, Newfoundland and Labrador Preliminary Economic Assessment" mit Stichtag 15. April 2020, der unter www.maritimeresourcescorp.com oder unter dem Sedar-Profil des Unternehmens unter www.sedar.com verfügbar ist. Es kann nicht gewährleistet werden, dass die Explorationsbohrungen zur Abgrenzung einer Mineralressource führen werden. Für Mineralressourcen, bei denen es sich nicht um Mineralreserven handelt, wurde keine wirtschaftliche Machbarkeit nachgewiesen. Es gibt auch keine Gewissheit, dass abgeleitete Mineralressourcen durch weitere Bohrungen in die gemessene und angezeigte Kategorie oder in Mineralreserven umgewandelt werden, sobald wirtschaftliche Überlegungen angewendet werden.Über Maritime Resources Corp.Maritime Resources hält eine hundertprozentige Beteiligung am Konzessionsgebiet Green Bay, das auch die ehemalige Goldmine Hammerdown und das Konzessionsgebiet Orion sowie das Explorationsprojekt Whisker Valley einschließt, die alle in der Nähe vom Bergbaugebiet Baie Verte und von King's Point (Neufundland und Labrador) liegen. Die Goldlagerstätte Hammerdown zeichnet sich durch nahezu senkrechte, schmale mesothermale Quarzgänge aus, die in Pyrit gelagertes Gold enthalten. Hammerdown wurde zuletzt zwischen 2000 und 2004 von Richmont Mines betrieben und produzierte 143.000 Unzen Gold mit einem durchschnittlichen Gehalt von 15,7 gpt Au durch eine Kombination aus Tagebau aus schmalen Erzgängen und Untertagebau.Für das Board:Garett Macdonald, MBA, P.Eng.President und CEONähere Informationen erhalten Sie über:Tania Barreto (Shaw), CPIRInvestor Relations-LeiterinMARITIME RESOURCES CORP.1900-110 Yonge Street, Toronto, ON M5C 1T4info@maritimegold.comwww.maritimeresourcescorp.comhttps://www.youtube.com/watch?v=1GsHU2zQ26cQualifizierter SachverständigerDie Explorationsaktivitäten im Goldprojekt Hammerdown werden vor Ort vom Explorationsleiter des Unternehmens, Larry Pilgrim, P.Geo., und dem technischen Berater Jeremy Niemi, P.Geo., geleitet. Larry Pilgrim, P.Geo., Explorationsleiter, ist der qualifizierte Sachverständige im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects des Unternehmens und hat den technischen und wissenschaftlichen Inhalt dieser Pressemitteilung vorbereitet, bestätigt und genehmigt. Das Unternehmen hält sich bei der Durchführung, Dokumentation und Berichterstattung seiner Explorationsaktivitäten in seinen Explorationsprojekten strikt an die CIM-Richtlinien (CIM Best Practices Guidelines).AnalysemethodenAlle gewonnenen und in dieser Pressemeldung beschriebenen Proben wurden von der Firma Eastern Analytical Limited (EAL) aus Springdale (Neufundland und Labrador) analysiert. EAL ist ein nach der Norm ISO 17025:2005 akkreditiertes Labor, das eine genau definierte Auswahl an Verfahren anwenden darf. EAL steht in keinem Nahverhältnis zu Maritime Resources. Die Proben werden von den Feldteams von Maritime in Plastiksäcke verpackt und zu EAL gebracht, wo sie getrocknet, zerkleinert und gemahlen werden. Die Proben werden auf einen Siebdurchlauf von - 10 Mesh (80 %) zerkleinert und mit Hilfe eines Probenteilers in rund 250 Gramm schwere Teilproben unterteilt. In einer Ringwalzenmühle wird die Probe auf einen Siebdurchlauf von - 150 Mesh (95 %) weiter zerkleinert. Ausgeschiedenes Probenmaterial wird in einem sicheren Bereich am Standort von EAL für künftige Referenzzwecke eingelagert. Aus den 250 Gramm wird eine repräsentative Teilprobe von 30 Gramm zur Analyse ausgewählt; anschließend führt EAL eine Flammprobe gefolgt von einem Säureaufschluss und einer Atomabsorptionsanalyse durch, um den Goldgehalt zu ermitteln. Der Gehalt an weiteren Metallen wird mittels Säureaufschluss und einer abschließenden 34-Element-ICP-Analyse untersucht. EAL führt ein umfassendes Qualitätskontrollprogramm durch, bei dem jedem Probenstrom Standard-, Doppel- und Leerproben hinzugefügt werden.Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen:Einige der hierin gemachten Aussagen und enthaltenen Informationen sind "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne von National Instrument 51-102 - Continuous Disclosure Obligations. Zukunftsgerichtete Aussagen sind oft durch Begriffe wie "wird", "kann", "sollte", "erwartet", "beabsichtigt", "zeigt", "plant" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Aussagen bezüglich des Potenzials, die Mineralressourcen- und Mineralreservenschätzungen zu erhöhen; der Entscheidung des Unternehmens, das Projekt wieder in Betrieb zu nehmen; der Pläne des Unternehmens hinsichtlich der Tiefenerweiterung der Lagerstätte bei Hammerdown; der Pläne des Unternehmens hinsichtlich des Abschlusses zusätzlicher Ergänzungsbohrungen und Gehaltskontrolltests im Rahmen des PEA-Minenplans; sowie der Pläne des Unternehmens hinsichtlich der zuvor identifizierten Bohrziele; des voraussichtlichen Zeitpunkts der Einreichung des Genehmigungsantrags für Hammerdown; und der Entscheidung des Unternehmens, neue Konzessionsbeteiligungen und Geschäftsmöglichkeiten zu erwerben. Solche Aussagen sind unter anderem bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterworfen, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens oder die Ergebnisse der Branche erheblich von zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen unterscheiden, die durch solche zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen und zukunftsgerichteten Informationen basieren auf vernünftigen Annahmen, die vom Unternehmen zum Zeitpunkt der Information in gutem Glauben getroffen wurden. Solche Annahmen beinhalten, ohne Einschränkung, den Preis und die voraussichtlichen Kosten für die Gewinnung von Basismetallkonzentraten, Gold und Silber; das Vorhandensein und die Kontinuität solcher Mineralien mit modellierten Gehalten und Werten; die Kapazitäten verschiedener Maschinen und Anlagen; die Voraussetzung, dass die Verwendung von einer Erzsortiertechnologie positive Ergebnisse liefern wird; die Verfügbarkeit von Personal, Maschinen und Anlagen zu geschätzten Preisen; Mineralgewinnungsraten und andere Angelegenheiten. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Informationen widergespiegelten Erwartungen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Fähigkeit des Unternehmens, weiterhin Zugang zu den Kapitalmärkten für Finanzierungen zu erhalten, die für den Erwerb, die Erhaltung und die Weiterentwicklung von Explorationskonzessionsgebieten oder Geschäftsmöglichkeiten erforderlich sind; globale finanzielle Bedingungen, einschließlich der Marktreaktion auf den Ausbruch des Coronavirus; Wettbewerb innerhalb der Branche, um aussichtsreiche Konzessionsgebiete oder neue Geschäftsmöglichkeiten zu erwerben; Wettbewerb mit anderen Unternehmen, die über größere technische und finanzielle Ressourcen verfügen; Schwierigkeiten bei der Herbeiführung einer Erschließungsentscheidung bei Hammerdown und bei der Durchführung von Explorationsprogrammen bei seinen Konzessionsgebieten in Neufundland und Labrador gemäß den vom Unternehmen vorgeschlagenen Zeitplänen und im Rahmen seiner Kostenschätzungen, sei es aufgrund von Wetterbedingungen, Verfügbarkeit oder Unterbrechung der Stromversorgung, Leistungsproblemen der mechanischen Ausrüstung, Naturkatastrophen oder Pandemien in den Gebieten, in denen das Unternehmen tätig ist, zunehmend strengeren Umweltvorschriften und anderen genehmigungsrechtlichen Einschränkungen oder der Aufrechterhaltung des Eigentumsrechts oder aufgrund anderer Faktoren im Zusammenhang mit der Exploration seiner Grundstücke, wie z.B. der Verfügbarkeit wesentlicher Lieferungen und Dienstleistungen; Faktoren, die das Unternehmen nicht vorhersehen und kontrollieren kann, wie z.B. die Marktgängigkeit von Mineralprodukten, die in den Konzessionsgebieten des Unternehmens hergestellt werden, die Ungewissheit, ob Mineralressourcen jemals in Mineralreserven umgewandelt werden, wenn wirtschaftliche Überlegungen angewendet werden, die Ungewissheit, ob abgeleitete Mineralressourcen durch weitere Bohrungen in die gemessenen und angezeigten Kategorien oder in Mineralreserven umgewandelt werden, wenn wirtschaftliche Überlegungen angewendet werden, Regierungsbestimmungen in Bezug auf Gesundheit, Sicherheit und Umwelt sowie der Umfang von Lizenzgebühren und Steuern auf die Produktion; die Verfügbarkeit von erfahrenen Auftragnehmern und Fachpersonal für die Durchführung von Arbeiten in einem wettbewerbsorientierten Umfeld und die sich daraus ergebenden negativen Auswirkungen auf Kosten und Leistung sowie andere Risiken und Ungewissheiten, einschließlich der in jedem Lagebericht, der den Geschäftsergebnissen beigelegt ist, beschriebenen. Darüber hinaus basieren zukunftsgerichtete Informationen auf verschiedenen Annahmen, einschließlich, ohne Einschränkung, Annahmen im Zusammenhang mit Explorationsergebnissen und -kosten sowie der Verfügbarkeit von Materialien und Fachkräften. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken und Ungewissheiten eintreten oder sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben wurden. Dementsprechend wird den Lesern empfohlen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt Maritime keine Verpflichtung zur öffentlichen Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Informationen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.Die TSX Venture Exchange (die "TSX-V") und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX-V als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: Englische Originalmeldung Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: Übersetzung