SHENZEN (IT-Times) - Der Telekommunikationsausrüster Huawei Technologies muss sich auch in Indien mit einer zunehmenden Abneigungshaltung gegenüber dem Unternehmen auseinandersetzen. Nun senkt Huawei Technologies Co. Ltd. das eigene Umsatzziel für Indien um bis zu 50 Prozent. Darüber hinaus wurden Mitarbeiterentlassungen...

Den vollständigen Artikel lesen ...