--Testpflicht ab nächster Woche

--Test für Reisende kostenfrei

--Kanzleramt drängt auf niedrigere Corona-Fallzahlen

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Deutschland führt eine Corona-Testpflicht für Reisende aus Risikogebieten ein. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sagte am Montag, die Maßnahme solle die Bevölkerung schützen und die Ausbreitung des Coronavirus begrenzen.

"Wir müssen verhindern, dass Reiserückkehrer unbemerkt andere anstecken und so neue Infektionsketten auslösen", erklärte der CDU-Politiker auf dem Kurznachrichtendienst Twitter nach einer Konferenz mit den Gesundheitsministern der Bundesländer.

Die Verordnung soll nach Angaben seines Ministeriums nächste Woche in Kraft treten. Die Tests sollen für die Reisenden kostenfrei sein.

Ein Anstieg der täglichen Neuinfektionen in Deutschland auf über 800 hatte in der vergangenen Woche Befürchtungen genährt, dass sich die Verbreitung des Virus durch Urlaubsreisende beschleunigen könnte. Am Montag meldete das Robert Koch-Institut 340 neue Infizierte.

Kanzleramt drängt auf deutlich weniger als 500 neue Infizierte

Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) wies am Montag die Bürger darauf hin, auch bei privaten Feiern und im Urlaub an Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. Nur mit niedrige Corona-Infektionszahlen sei ab Herbst ein regulärer Schulbetrieb und eine wirtschaftliche möglich. Als Richtgröße nannte er eine Zahl von "deutlich unter 500" neuen Fällen am Tag.

Braun stellte klar, dass verpflichtende Corona-Tests aus seiner Sicht nicht nur auf Flughäfen beschränkt bleiben sollten. Aktuell müssen Reisende aus Risikogebieten sich bei ihrer Ankunft in Deutschland in Quarantäne begeben und können diese nur bei einem negativen Corona-Test vorzeitig beenden.

Bayern hat am Montag Teststationen auf grenznahen Autobahnen und an den Bahnhöfen von München und Nürnberg angekündigt. Die Kosten für die Corona-Tests werden sich nach Angaben von Ministerpräsident Markus Söder der Bund und Bayern teilen.

