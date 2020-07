Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Bawag +0,19% auf 31,5, davor 3 Tage im Minus (-4,32% Verlust von 32,86 auf 31,44), AT&S +1,82% auf 16,76, davor 3 Tage im Minus (-8,56% Verlust von 18 auf 16,46), Mayr-Melnhof +0,74% auf 135,8, davor 3 Tage im Minus (-2,46% Verlust von 138,2 auf 134,8). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:DO&CO 47,25 (MA100: 44,99, xU, davor 152 Tage unter dem MA100), Agrana 16,48 (MA100: 17,02, xD, davor 54 Tage über dem MA100). Folgende Titel hatten einen Top3 ytd Platz bezogen auf die eigene Performance: YY Inc. (bester mit 7,96%), YY Inc. (schlechtester mit 7,96%), Advanced Micro Devices, Inc. (bester mit 16,5%), Autobank (bester mit 1,67%), Autobank (schlechtester mit 1,67%), Goldbarren (100g, philoro) (bester mit 1,63%), Goldbarren ...

