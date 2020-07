(shareribs.com) Frankfurt / New York 27.07.2020 - Technologiewerte zeigen sich im deutschen Handel überwiegend fester. Der TecDAX zieht wieder an, auch die NASDAQ steigt. Facebook verschiebt die Veröffentlichung seiner Quartalszahlen. Der DAX verbessert sich am Nachmittag um 0,3 Prozent auf 12.871 Punkte, gestützt von Wirecard, SAP und Infineon. Auf der anderen Seite stehen MTU Aero, Bayer und Deutsche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...