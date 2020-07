RheinLand Holding AG, Neuss: RheinLand-Konzern gibt Ergebnisausblick für 2020DGAP-Ad-hoc: RheinLand Holding AG / Schlagwort(e): Prognose RheinLand Holding AG, Neuss: RheinLand-Konzern gibt Ergebnisausblick für 202027.07.2020 / 19:19 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Neuss, 27. Juli 2020Die Corona-Pandemie wird sich auf das Konzernergebnis für das Geschäftsjahr 2020 der RheinLand Versicherungsgruppe voraussichtlich negativ auswirken. Aus heutiger Sicht erwartet der Vorstand der RheinLand Holding AG ein Konzernergebnis für das Geschäftsjahr 2020 in Höhe von 15 Mio. EUR +/- 2 Mio. EUR vor Steuern, das unter dem Vorjahresergebnis von 19,1 Mio. EUR vor Steuern liegt. Diese Einschätzung beruht auf einer aktuellen Hochrechnung der Geschäftszahlen zum Stichtag 30. Juni 2020.Vorstand und Aufsichtsrat haben gleichwohl in ihren Sitzungen vom 23. Juli 2020 bzw. 27. Juli 2020 entschieden, der Hauptversammlung am 6. Oktober 2020 die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 1,20 EUR je Stückaktie zuzüglich eines Bonus von 0,10 EUR je Stückaktie vorzuschlagen.Kontakt: Andreas Laubach Insiderbeauftragter27.07.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: RheinLand Holding AG RheinLandplatz 41460 Neuss Deutschland Telefon: +49 (0)2131 290 0 Fax: +49 (0)2131 290 13300 E-Mail: kommunikation@rheinland-versicherungsgruppe.de Internet: www.rheinland-versicherungsgruppe.de ISIN: DE0008415100 WKN: 841510 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf EQS News ID: 1102905Ende der Mitteilung DGAP News-Service1102905 27.07.2020 CET/CEST