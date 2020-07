NEW YORK (dpa-AFX) - Nach zwei Verlusttagen haben sich die Anleger am Montag in New York wieder aufs Parkett gewagt. Besonders bei den Technologiewerten griffen die Anleger auf reduziertem Niveau wieder beherzter zu, bevor im Laufe der Woche zahlreiche Branchengrößen wie Apple , Amazon , Alphabet oder Facebook ihre Quartalsberichte vorlegen. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 rückte um 1,82 Prozent auf 10674,38 Zähler vor.



Unter den Standardwerten ging es gemäßigter zu, wie der Dow Jones Industrial mit einem Anstieg um 0,43 Prozent auf 26 584,77 Punkte zeigte. Die Vorwoche hatte er nach zuvor drei Gewinnwochen und einem erneuten Test der 27 000-Punkte-Marke wieder schwächer beendet. Der marktbreite S&P 500 legte am Montag um 0,74 Prozent auf 3239,41 Zähler zu.



Allerdings behielten Anleger nach wie vor die angespannten Beziehungen zwischen den USA und China sowie die weltweit steigende Zahl der Corona-Neuinfektionen im Hinterkopf. Gespannt wird auch bereits auf die nächste geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwoch gewartet./tih/he



