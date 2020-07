Zypriotische Telekommunikationsbehörde integriert Sicherheit der nächsten Generation und forensisches Wasserzeichen von Verimatrix für optimale hybride IPTV/OTT-Sicherheit

Verimatrix (Paris:VMX) (Euronext Paris: VMX), der Marktführer bei kundenzentrierten Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt, hat heute bekannt gegeben, dass die zypriotische Telekommunikationsbehörde Cyta ihre IPTV-Dienste mithilfe der zukunftsweisenden Fähigkeiten des Verimatrix Video Content Authority System (VCAS) Frameworks schützen wird.

Die Bereitstellung von VCAS Ultra ist die erste dieser Art in Zypern, die forensische Wasserzeichen unterstützt und das gesamte Funktionsspektrum einer umfassenden Sicherheitsplattform bietet. Cyta, eine gesetzlich konstituierte, halbstaatliche Organisation und ein wichtiger Akteur auf dem lokalen IPTV-Markt, hat sich für die umfassende netzwerkübergreifende Schutzlösung für Verwertungsrechte entschieden, da sie flexibel einsetzbar ist und eine reibungslose Skalierbarkeit für künftige Geschäftsziele und ein wachsendes Serviceangebot unterstützt.

Eine weitere Komponente der VCAS Ultra-Bereitstellung ist ein sessionbasiertes, benutzerspezifisches Wasserzeichen. Durch die Nachverfolgung und Durchsetzung von Verwertungsrechten kann Verimatrix Watermarking Cyta dabei helfen, Content-Piraterie bereits an ihrem Ursprungsort zu erkennen.

"Cyta hat die Insel Zypern in einen wahren Telekommunikations-Hub verwandelt, und wir freuen uns, unserer Know-how beim Schutzes von Verwertungsrechten in der nächsten Phase ihrer Entwicklung zur Verfügung stellen zu können", so Asaf Ashkenazi, COO bei Verimatrix. "VCAS Ultra ist eine optimierte IPTV/OTT-Sicherheitslösung, die das künftige Wachstum von Cyta unterstützen wird, da sie den kontinuierlich steigenden Bedarf an innovativen und flexiblen Wiedergabeoptionen in der Region begleiten kann."

Um mehr über die Architektur von VCAS Ultra zu erfahren, besuchen Sie www.verimatrix.com/ultra.

Über Cyta

Cyta ist eine halbstaatliche Organisation und wurde mit dem Ziel gegründet, sowohl auf nationaler als auch internationaler Ebene umfassende Telekommunikationsdienste bereitzustellen, zu warten und weiterzuentwickeln. Cyta gilt als der führende Anbieter integrierter elektronischer Kommunikationsdienste in Zypern. Weitere Informationen finden Sie unter www.cyta.com.cy/.

Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX) bietet kundenfreundliche Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt. Wir schützen digitale Inhalte, Anwendungen und Geräte mit intuitiver, personenorientierter und reibungsloser Sicherheit. Führende Marken verlassen sich auf Verimatrix, um wichtige Assets zu schützen von Premium-Filmen und Sport-Live-Streaming über vertrauliche Finanz- und Gesundheitsdaten bis hin zu geschäftskritischen Mobilanwendungen. Wir bieten die vertrauenswürdigen Verbindungen, die unsere Kunden benötigen, um Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt überzeugende Inhalte und Erlebnisse bereitzustellen. Verimatrix ermöglicht Partnern kürzere Markteinführungszeiten, einfache Skalierung, den Schutz wertvoller Einkommensquellen und die Sicherung neuer Geschäfte. Nähere Informationen sind verfügbar unter www.verimatrix.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200727005850/de/

