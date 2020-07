XCHG, der globale Marktplatz für Intelligent Commodities, hat heute den Start von XSignals bekanntgegeben, einem Element der mehrseitigen Plattform des Unternehmens, das beispiellose Klarheit bei der Preisgestaltung und Analyse digitaler Waren mit ESG (d-ESGc) bietet. Diese Preissignale, die direkt von offenen Marktaktivitäten gemeldet werden, werden zu Vergleichswerten, mit denen entscheidende ESG-Faktoren in den globalen Handel einberechnet werden können.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200727005852/de/

(Graphic: Business Wire)

Die ersten Kunden von XSignals sind namhafte Firmen, die Trading-Dienstleistungen für Verkäufer und Käufer digitaler Umweltgüter anbieten, etwa Zertifizierungen für erneuerbare Energien und Emissionsausgleiche, und auf eine Pipeline von Kunden aus Branchen verweisen können, die langfristige Umweltverpflichtungen eingehen, etwa das Programm CORSIA der Luftfahrtbranche.

"Die Märkte, die wir bedienen, sind sehr dynamisch, und unsere Kunden müssen wissen, wo Mehrwert geschaffen wird, der sich in Echtzeitpreisen widerspiegelt", sagte Andy Bose, Leiter Ecosystems and Data Partnerships bei XCHG. "Mit der Einführung unserer XSignals-Plattform bieten wir ein beispielloses Verständnis der Kräfte, die die Rohstoffmärkte bewegen, und geben unseren Kunden umfassende Informationen, um bessere Entscheidungen zu treffen."

Einschließlich eines breiten Spektrums an Anlagekategorien und Angeboten bietet XSignals zeitnahe, transparente Informationen für Entscheidungen zu Trading, Compliance und Risikomanagement. XSignals übersetzt Spotmarktpreisdaten in hochwertige Referenzprodukte, so dass die globalen Märkte die Preise für ESG-Faktoren präzise festsetzen können.

"Mit dem Start von XSignals wollen wir für ein besseres Verständnis des Marktes für Preis und Wert des breiten Spektrums von Umweltprodukten sorgen, die auf unserer Börse umgesetzt werden", sagte Bose. "Wir bieten einmalige Einblicke in den Ursprung von Preisen und ermöglichen so ein tieferes Verständnis zukünftiger Wertentwicklungen."

Die ersten Produktangebote von XCHG sind Marktdaten, nämlich Handelsaufträge und vollzogene Transaktionen, in US RECs und internationalem Kohlenstoff aus der Spotbörse des Unternehmens, CBL Markets. XSignals liefert tägliche Daten zu Preis, Volumen, Zeit, Markttiefe und weiteren Schlüsselindikatoren, die Echtzeiteinblicke in den Wert bieten, der auf dem Markt zu erkennen ist. XSignals bietet außerdem Zugriff auf einen historischen Datensatz, der die Transaktionen der letzten 30 Monate umfasst.

"Damit die Weltwirtschaft zu einer nachhaltigen Entwicklung übergehen kann, sind indikative Preissignale für ESG-Faktoren bei Lebensmitteln, Energie und Materialien erforderlich, um die Kapitalströme im Laufe der Zeit zu steuern.", sagte Joe Madden, CEO von XCHG. "XSignals bietet die Grundlage für diesen Übergang durch die konsistente, zuverlässige Darstellung des objektiven Wertes für ESG-Faktoren bei der Rohstoffpreisgestaltung."

XCHG plant, das Angebot von XSignals mit mehr Möglichkeiten zu vertiefen, einschließlich Tools für die Datenanalyse und -visualisierung, so dass Kunden sowohl die Möglichkeit haben, sich selbst zu bedienen als auch das Verständnis von XCHG dafür zu nutzen, wie diese Daten von maximalem Wert sein werden.

"XSignals ist ein weiterer Schritt zur Erfüllung unserer Mission, die Rohstoffe an der Basis der Weltwirtschaft im kommenden Jahrhundert genauer zu bewerten", sagte Madden.

Über XCHG

Die Xpansiv CBL Holding Group (XCHG) ist der weltweit erste Rohstoffmarktplatz, der für eine datenintensive Welt mit begrenzten Ressourcen entwickelt wurde. Wir bringen Transparenz in die globalen Märkte durch innovative, ESG-inklusive Rohstoffprodukte und Preisinformationen. XCHG.net

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200727005852/de/

Contacts:

Rob Dalton, XCHG VP Marketing und Unternehmenskommunikation

rdalton@xpansiv.com