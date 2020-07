BAYREUTH (dpa-AFX) - Der "Nordbayerische Kurier" zu Wirecard:



"Wenn mehr Licht ins Dunkel kommt, wird klarer erkennbar, an welchen Stellen die deutsche Finanzaufsicht und die Wirtschaftsprüfer-Branche reformiert werden müssen. Beide waren in den vergangenen Jahren nicht in der Lage, einem Betrug im großen Stil auf die Schliche zu kommen. Dies zu ändern, sollte auch für SPD und Union wichtiger sein als der Wunsch, den parteipolitischen Schaden der Causa Wirecard zu begrenzen."/ra/DP/fba

