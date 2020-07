Auch wenn Deutschland angesichts wieder steigender Infektionsfälle gerade in eine Sommer-Depression zu fallen droht: Es gibt auch gute Nachrichten. Der ifo-Index, der die Konjunkturentwicklung recht präzise vorhersagt, ist zum dritten Mal in Folge kräftig gestiegen. Deutschland hat die Corona-Rezession, den schärfsten Absturz seit dem Krieg, hinter sich gelassen und befindet wieder im Aufschwung. Die gewaltigen Konjunkturpakete, die die Koalition in Rekordtempo geschnürt hat, wirken also. Regierung und Bürger haben sich bei der Bekämpfung der Epidemie bis jetzt gut geschlagen, sowohl bei der Eindämmung des Virus und seiner gesundheitlichen Auswirkungen als auch bei der Abwehr der größten wirtschaftlichen Schäden. Das gibt Anlass, mit einer Portion Optimismus in die Zukunft zu blicken./yyzz/DP/fba

