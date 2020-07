QUEBEC CITY und PASADENA, Kalifornien, July 28, 2020, ein Branchenführer im Bereich der Umgebungssensorik für autonome Fahrzeuge und fortgeschrittene Fahrerassistenzsysteme, gratuliert COAST Autonomouszur ersten Implementierung von Leddar Pixell in einem autonomen Lieferfahrzeughat Leddar PixellCocoon LiDAR von LeddarTech mit seiner 360-Grad-Fahrzeugabdeckung als Lieferanten für dieses Projekt ausersehen.



COAST Autonomous, gegründet von Veteranen aus dem Bereich des autonomen Fahrens, wählte die LeddarTech-Technologie wegen ihrer Fähigkeit aus, Fahrzeugen von COAST Autonomous eine höhere Sicherheit zu bieten. Die Robustheit und Zuverlässigkeit der Solid-State-Flash-LiDAR-Technologie von LeddarTech entspricht den heutigen anspruchsvollen Mobilitätsbedingungen und macht sie zur Technologie der Wahl, um Kollisionen zu verhindern, insbesondere in einer industriellen Umgebung, in der der Fußgänger- und Fahrzeugverkehr weniger reglementiert ist als in einer städtischen Umgebung.

Die elektrischen autonomen Lieferfahrzeuge von COAST Autonomous sind CO 2 -emissionsfrei und ermöglichen es Harbor Rail, Ausrüstungen und Materialien in einer industriellen Umgebung 24 Stunden am Tag sicher und effizient zu nutzen und zu bewegen. Diese Elektrofahrzeuge sind mit einer Technologie ausgestattet, die autonomes Fahren mit der Solid-State-Flash-LiDAR-Technologie von LeddarTech ermöglicht. COAST Autonomous hat selbstfahrende Fahrzeuge entwickelt, in denen mehrere Detektionstechnologien integriert sind, einschließlich LiDAR und Kamera. Leddar Pixell von LeddarTech bietet eine vollständige Abdeckung ohne tote Winkel um das gesamte Fahrzeug herum, das auch als "Cocoon" bezeichnet wird. Dadurch werden alle Personen auf einem Industriegelände geschützt, die zu Fuß oder in einem anderen Fahrzeug unterwegs sind und sich in Stop-and-Go-Situationen dem ADV nähern.

"Es war eine großartige Sache, KCRP mit Fahrzeugen zu beliefern. Das Bahnbetriebswerk ist die perfekte Umgebung zur Veranschaulichung, wie autonome Fahrzeuge insbesondere in einer industriellen Umgebung funktionieren, um die Sicherheit der Arbeitskräfte zu erhöhen und ihre Effizienz zu verbessern, indem es ihnen ermöglicht wird, sich auf höherwertigere Aufgaben zu konzentrieren", sagte Pierre Lefevre, Chief Technology Officer bei COAST Autonomous. "Sicherheit ist unsere Priorität. Deshalb setzen wir Leddar Pixell ein. LeddarTech verfügt über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung im Bau von LiDAR-Sensoren und ist daher der perfekte Partner für uns. Das Unternehmen hat immer wieder gezeigt, dass es unsere Erwartungen übertreffen kann."

"Wir fühlen uns geehrt, dass COAST Autonomous für seine autonome 'Bigfoot'-Lieferfahrzeuge unsere Cocoon-LiDAR-Lösungen ausgewählt hat und diesen vertraut", erklärte Adrian Pierce, VP, Global Sales & Business Development bei LeddarTech. "COAST kann auf eine erstaunliche Erfolgsbilanz zurückblicken und es ist aufregend mitzuerleben, wie sie in einem Bahnbetriebswerk einen Lieferservice einführen. Das erste Element der Charta von COAST ist die Sicherheit. Der Einsatz von Cocoon LiDAR von LeddarTech unterstützt diese Charta und die Verpflichtung, die COAST gegenüber seinen Kunden eingeht." Pierce schloss damit, dass "Mobilitätsanwendungen sicherer zu machen das Kernstück unserer Unternehmens-DNA ist. Unsere Technologie bietet das richtige Verhältnis von Leistung und Kosteneffizienz und ist sofort einsatzbereit."

Über COAST Autonomous

COAST Autonomous ist ein Unternehmen im Bereich von Technologien zum autonomen Fahren, das Mobilitätslösungen zur Beförderung von Personen und Gütern mit angemessener Geschwindigkeit in städtischen, Campus- und Industrieumgebungen anbietet. COAST wurde gegründet, damit Gemeinschaften aufgebaut werden können, die auf Mobilitätslösungen setzen, bei denen der Fußgänger an erster Stelle steht - damit Städte wieder zu einem Raum für Menschen werden. Die COAST-Technologie eignet sich jedoch auch ideal für private Standorte. COAST hat ein proprietäres, 6-stufiges System für autonome Fahrzeuge.

Aimie Nghiem, Director of Program Development, COAST Autonomous

Tel.: + 1-626-838-2469 anghiem@coastautonomous.com

Über LeddarTech

LeddarTech ist führend auf dem Gebiet der Umgebungssensorik für autonome Fahrzeuge und fortgeschrittene Fahrerassistenzsysteme. LeddarTech wurde 2007 gegründet und hat sich zu einem Unternehmen für die umfassende End-to-End-Umgebungssensorik entwickelt, indem es seinen Kunden mit der Sensor-Fusion- und Wahrnehmungsplattform LeddarVision die Möglichkeit bietet, kritische Sensorik- und Wahrnehmungsprobleme in der gesamten Wertschöpfungskette des Automobil- und Mobilitätsmarkts zu lösen.

LeddarTech liefert eine kostengünstige, skalierbare und vielseitige LiDAR-Entwicklungslösung für Tier-1-2-Systemintegratoren in der Automobilindustrie, die es diesen ermöglicht, Solid-State-LiDAR-Lösungen für den Automobilbereich auf Basis der LeddarEngine zu entwickeln.

LeddarTech verfügt über 14 Generationen von Solid-State-LiDAR-Lösungen auf Basis der LeddarEngine-Plattform, die rund um die Uhr in rauen Umgebungen betrieben wird. Diese Plattform wird aktiv in autonomen Shuttles, Lastwagen, Bussen, Lieferfahrzeugen, Smart Cities/Factories und Robotaxi-Anwendungen eingesetzt.

Das Unternehmen ist mit über 80 patentierten Technologien (erteilt oder angemeldet) für zahlreiche Innovationen im Bereich hochmoderner Fernerkundungsanwendungen für Automobile und Mobilität verantwortlich, die Fahrerassistenzsysteme und die Möglichkeiten im Bereich des autonomen Fahrens erweitern.

Weitere Informationen über LeddarTech finden Sie unter www.leddartech.comund auf LinkedIn, Twitter, Facebookund YouTube.

Daniel Aitken,

Vice President of Global Marketing and Communications, LeddarTech Inc.

Tel.: + 1-418-653-9000 Durchwahl 232

daniel.aitken@leddartech.com

