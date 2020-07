ASMALLWORLD AG: Stellungnahme zum Sanktionsentscheid der SIX Exchange RegulationEQS Group-Ad-hoc: ASMALLWORLD AG / Schlagwort(e): Rechtssache ASMALLWORLD AG: Stellungnahme zum Sanktionsentscheid der SIX Exchange Regulation28.07.2020 / 07:14 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.MedienmitteilungASMALLWORLD AG (SWX:ASWN): Stellungnahme zum Sanktionsentscheid der SIX Exchange RegulationZürich, 28.07.2020 - Die ASMALLWORLD AG wurde heute durch die SIX Exchange Regulation betreffend Verletzungen der Vorschriften zur Offenlegung von Management-Transaktionen sanktioniert. Dabei handelt es sich um den Abschluss des Verfahrens, welches am 13. Juni 2019 publiziert wurde. Das Unternehmen hat zwischenzeitlich umfassende Massnahmen zur Verbesserung des internen Meldesystems vorgenommen, um den Beanstandungen Rechnung zu tragen. Die Busse von CHF 20'000 wird vom Verwaltungsrat übernommen, um das Unternehmen nicht zu belasten.Die ASMALLWORLD AG wurde heute durch die SIX Exchange Regulation betreffend Verletzungen der Vorschriften zur Offenlegung von Management-Transaktionen sanktioniert.Die Sachverhalte dieser Sanktionierung haben sich dabei zwischen dem 14. September 2018 und dem 16. Mai 2019 ereignet. Dieses Verfahren wurde per Publikation der SIX Exchange Regulation am 13. Juni 2019 öffentlich gemacht und ist mit dem heutigen Entscheid als abgeschlossen zu betrachten.Die SIX Exchange Regulation beanstandete, dass das interne Meldesystem der ASMALLWORLD AG nicht zweckmässig aufgesetzt und aufrechterhalten wurde, was in mindestens zwei Fällen zu einer verspäteten Veröffentlichung von Management-Transaktionen geführt hatte.Die ASMALLWORLD AG bedauert, dass es zu dieser Sanktion gekommen ist, akzeptiert aber den Sanktionsentscheid vollumfänglich.Seither hat die ASMALLWORLD AG umfassende Massnahmen zur Verbesserung des internen Meldesystems vorgenommen, welche sich in einfacheren Prozessen, klareren Verantwortlichkeiten und auch in einer umfassenden Kontrolle wiederspiegeln.Der Verwaltungsrat hat beschlossen die Busse von CHF 20'000 persönlich zu übernehmen und privat zu bezahlen. Das Unternehmen und die Aktionäre sollen nicht mit diesen Zusatzkosten belastet werden.Diese Pressemitteilung und weitere Informationen finden Sie unter www.asmallworldag.com.Die ASMALLWORLD GruppeASMALLWORLD ist die weltweit führende Travel & Lifestyle Community.Basierend auf dem Social Network 'ASMALLWORLD', betreibt das Unternehmen ein digitales Travel & Lifestyle Ecosystem, welches Mitglieder inspiriert, besser zu reisen, mehr zu erleben und neue Kontakte zu knüpfen.ASMALLWORLD-Mitglieder nutzen die ASMALLWORLD App und Website, um Inspiration für Reisen und Lifestyle einholen, Hotels zu buchen, andere Mitglieder kennenlernen und von einer Vielzahl an Reiseprivilegen zu profitieren.Mitglieder haben ebenfalls die Möglichkeit, sich auf über 1'000 ASMALLWORLD-Events pro Jahr zu treffen. Die Events reichen dabei von lokalen Get-Togethers in den Grossstädten dieser Welt, bis hin zu Wochenend-Events in Saint-Tropez oder Gstaad.Neben dem ASMALLWORLD Social Network, zählen folgende Firmen ebenfalls zum ASMALLWORLD Travel & Lifestyle Ecosystem:ASMALLWORLD Collection, eine Online-Hotelbuchungsplattform, welche sich auf die besten Hotels der Welt spezialisiert und die einmalige «ASMALLWORLD Preferred Rate» anbietet (Go-Live geplant für Juli 2020)ASMALLWORLD Private, ein Luxus-Reisebüro, welches personalisierte Reiseberatung und Reisearrangements anbietetASW Hospitality, eine Hotel-Management-Company, welche das weltbekannte North Island Resort auf den Seychellen managt.First Class & More, ein Smart Luxury Travel Service, der es Mitgliedern ermöglicht, in den Genuss von Luxusreisen zu Insiderpreisen zu kommen.The World's Finest Clubs, der weltweit führende Nightlife-Concierge, welcher Mitgliedern VIP-Zugang zu den exklusivsten Nachtclubs der Welt bietet.Zusätzliche Informationen finden sie auf unseren Webseiten:www.asmallworldag.comwww.asmallworld.comwww.asmallworldcollection.comwww.asmallworldprivate.comwww.asmallworldhospitality.comwww.north-island.comwww.first-class-and-more.dewww.first-class-and-more.comwww.finestclubs.comKontakt:ASMALLWORLD AG Jan Luescher, CEO Löwenstrasse 40 CH-8001 Zurich press@asw.comEnde der Ad-hoc-MitteilungSprache: Deutsch Unternehmen: ASMALLWORLD AG Löwenstrasse 40 8001 Zürich Schweiz ISIN: CH0404880129 Valorennummer: A2JE3W Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart, Tradegate Exchange; SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1103353Ende der Mitteilung EQS Group News-Service1103353 28.07.2020 CET/CEST