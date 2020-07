The following instruments on XETRA do have their first trading day 28.07.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 28.07.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000DD5ASQ8 DZ BANK CLN E.9955 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0XMT9 DEKA FESTZINS ANL 20/29 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2WD9 LB.HESS.THR.CARRARA07T/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4Z92 LB.HESS.THR. IHS 20/28 BD00 BON EUR NCA 1BIA XFRA CA51811C1059 LAST MILE HOLDINGS EQ00 EQU EUR NCA IQ7 XFRA CA52737M1023 LEVIATHAN NATURAL PRODUCT EQ00 EQU EUR NCA IRLB XFRA CA65532M2004 NOMAD ROYALTY COMPANY EQ00 EQU EUR NCA 31G XFRA CA75034R1029 RADIKO HOLDINGS CORP. EQ00 EQU EUR NCA VOY XFRA CA92864K1075 VOLATUS CAPITAL CORP. EQ01 EQU EUR NCA XFRA FR0013526803 WORLDLINE 20/25 ZO CV EQ01 EQU EUR NCA SQC XFRA US81734P2065 SEQUENTIAL BRANDS GR.INC. EQ01 EQU EUR N