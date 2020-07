The following instruments on XETRA do have their last trading day on 28.07.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.07.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CH0287817842 COOP-GRUPPE GENOSSE.15-20 BD00 BON CHF NCA XFRA DE000DK0LEE3 DEKA EXTRANZINS ANL 17/30 BD00 BON EUR NCA XFRA FI4000201207 METSO OUTOTEC 16-UND. FLR BD01 BON EUR NCA XFRA FR0012872182 CCCI 15/20 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA US912828Y461 US TREASURY 2020 BD01 BON USD NCA XFRA US912828Y537 US TREASURY 2020 FLR BD01 BON USD NCA XFRA XS1662406625 WORLD BK 17/20 MTN BD01 BON PLN NCA XFRA XS2016192895 AG F.UMSATZFIN. 19/20 FLR BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB0932 LB.HESS.-THR. E0515B/049 BD02 BON EUR NCA XFRA US380956AE20 GOLDCORP 14/44 BD02 BON USD NCA XFRA US912828VP28 US TREASURY 2020 BD02 BON USD NCA XFRA US912828XM78 US TREASURY 2020 BD02 BON USD NCA DXQF XFRA LU0046920988 DKO-AKTIEN DEUTSCHLAND FD00 EQU EUR NCA ID32 XFRA LU0130103400 NATIXIS-H.A.GL EQ.RA FD00 EQU EUR N