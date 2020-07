FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.07.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.07.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTWPS XFRA US9553061055 WEST PHARM.SVCS DL-,25 0.136 EURG90 XFRA US3936571013 GREENBRIER COS DL-,001 0.230 EURENQ XFRA US29362U1043 ENTEGRIS INC. DL-,01 0.068 EURCXX XFRA US1890541097 CLOROX CO. DL 1 0.947 EURAGT XFRA US0383361039 APTARGRP INC. DL-,01 0.307 EURGTQ1 XFRA ES0143416115 SIEMENS GAMESA R.E.EO-,17 0.052 EURB2O XFRA ID1000137201 CIKARANG LISTRINDO RP 200EZ5 XFRA CNE100000536 COSCO SHIPPING DEV.H YC 1 0.005 EURAUS XFRA AT0000969985 AT+S AUSTR.T.+SYSTEMT. 0.250 EURT9Z XFRA AT0000837307 ZUMTOBEL GROUP AG INH. A 0.100 EUR1C5 XFRA US1746101054 CITIZENS FINL GROUP DL-01 0.333 EUR8AC XFRA NL0000313286 AMSTERD.COMM. EO-,45 0.400 EUR