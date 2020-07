FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.07.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 29.07.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 28.07.2020

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 29.07.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

4PD XFRA GB00B28YMP66 INFRASTRATA PLC LS -,0001

7TP1 XFRA US88165N2045 TETRAPHASE PHTCLS DL-,001

NWR XFRA CH0005059438 NEBAG NA SF 2

