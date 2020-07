VW Vzg.-Anleihe mit 8,7% Zinsen und 20% Sicherheitspuffer

Die VW Vzg.-Aktie (ISIN: DE0007664039) konnte sich von ihrem Jahrestief bei 79,38 Euro vom 19.3.20 bis zum 8.6.20, als die Aktie einen Tageshöchststand von 155,54 Euro verzeichnen konnte, nahezu verdoppeln. In den nachfolgenden Wochen konnte die Aktie das hohe Niveau nicht halten und wurde innerhalb einer breiten Tradingrange zwischen128 Euro bis 148 Euro gehandelt.

In den neuesten Analysen wird die VW Vzg.-Aktie wegen eines möglichen Umbaus im Management des Konzerns und in Erwartung eines positiven Gesamtertrages mit Kurszielen von bis zu 152 Euro (Independent Research) zum Kauf empfohlen.

Für Anleger, die grundsätzlich von einer positiven Geschäftsentwicklung der VW Vzg. ausgehen, die aber auch bei einem seitwärts laufenden oder schwächeren Aktienkurs positive Rendite erzielen wollen, könnte eine Investition in die neue BNP-Aktienanleihe Protect Last Minute auf VW Vzg.-Aktien interessant sein.

8,70% Zinsen, 20% Sicherheitspuffer

Der am 17.8.20 in XETRA festgestellte Schlusskurs der VW Vzg.-Aktie wird als Basispreis für die Aktienanleihe Protect Last Minute fixiert. Wird der Basispreis beispielsweise bei 140 Euro fixiert, dann wird sich ein Nominalwert von 1.000 Euro auf (1.000:140)=7,14286 VW Vzg.-Aktien beziehen. Bei 80 Prozent des Basispreises (im vorliegenden Fall bei 112 Euro), wird sich die ausschließlich am Bewertungstag (20.8.21) aktivierte Barriere befinden. Unabhängig von der Entwicklung des Aktienkurses während der Laufzeit der Anleihe und wo die VW Vzg.-Aktie am Bewertungstag notieren wird, erhalten Anleger am 26.8.20 eine Zinszahlung in Höhe von 8,70 Prozent pro Jahr gutgeschrieben. Notiert die VW Vzg.-Aktie am Bewertungstag oberhalb der Barriere, so wird die Anleihe mit ihrem Ausgabepreis von 100 Prozent zurückbezahlt.

Wird der Schlusskurs der VW Vzg.-Aktie am Bewertungstag hingegen unterhalb der Barriere gebildet, dann wird die Anleihe mittels der Lieferung von 7 VW Vzg.-Aktien getilgt. Der Gegenwert des Bruchstückanteiles von 0,14286 Aktien wird Anlegern gutgeschrieben.

Die BNP-Aktienanleihe Protect Last Minute auf die VW Vzg.-Aktie, fällig am 26.8.21, ISIN: DE000PZ9RJ27, kann noch bis 17.8.20 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Die neue Aktienanleihe Protect Last Minute ermöglicht in einem Jahr einen Bruttoertrag von 8,70 Prozent, wenn der Kurs der VW Vzg.-Aktie am 20.8.21 nicht zumindest 20 Prozent seines am 17.8.20 ermittelten Schlusskurses verliert. Ein zwischenzeitlicher Kursverlust von mehr als 20 Prozent wird das Veranlagungsergebnis nicht negativ beeinflussen.