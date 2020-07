Warren Buffett ist allgemein nicht als großer Freund von Technologieunternehmen bekannt. Andererseits schätzt er Profitabilität und Wettbewerbsvorteile, also stabile und hochprofitable Unternehmen. Da könnte SAP (WKN: 716460) doch genau in die Schablone passen, oder? In den letzten 10 Jahren hat Buffett seine Einstellung gegenüber dieser Art von Unternehmen geändert und sogar in einige wenige investiert. Das prominenteste Beispiel ist die gigantische Apple (WKN: 865985)-Beteiligung, die Buffett ...

Den vollständigen Artikel lesen ...