Valiant: Einladung zur Telefonkonferenz Halbjahresergebnis 2020

Geschätzte Medienschaffende

Am 6. August werden wir die Halbjahreszahlen 2020 von Valiant bekanntgeben. Wir werden unter anderem darüber informieren, welche Auswirkungen die Coronakrise auf den Finanzdienstleister hat und wie der Stand der Wachstumspläne ist. CEO Ewald Burgener und CFO Hanspeter Kaspar werden zurück- und vorausblicken und Ihnen die Finanzzahlen erläutern.

Die Telefonkonferenz für Medienschaffende, Analysteninnen und Investoren findet wie folgt statt:

Donnerstag, 6. August 2020

10.00 Uhr bis ca. 11.00 Uhr

Die Ausführungen von Ewald Burgener und Hanspeter Kaspar dauern rund 30 Minuten. Danach haben Sie die Gelegenheit, Fragen zu stellen.

Falls Sie an einem Einzelinterview mit Ewald Burgener interessiert sind, bitte ich Sie, dies mit der Anmeldung mitzuteilen.

Bitte melden Sie sich bis Dienstag, 4. August 2020, per Mail an medien@valiant.ch für die Telefonkonferenz an. Sie werden anschliessend die Zugangsdaten für die Konferenz erhalten.

Besten Dank und freundliche Grüsse

Valiant Bank AG

Simon Bickel

Leiter Unternehmenskommunikation und Medien