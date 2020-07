FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt herrscht vor dem Handelsstart am Dienstag eine recht freundliche Stimmung. Nach der Stagnation zum Wochenbeginn könnte es wieder aufwärts gehen, wie der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex gut eine Stunde vor der Eröffnung mit plus 0,42 Prozent auf 12 892 Punkte signalisierte. Der EuroStoxx 50 wird 0,21 Prozent höher erwartet.



Sorgen vor einer zweiten Coronavirus-Welle stehen Hoffnungen auf einen baldigen Impfstoff gegenüber. Die Vorgaben aus den USA und aus China sind positiv: In New York hatten die Anleger am Vortag vor allem bei Technologieaktien wieder zugegriffen.



Die noch vor einigen Tagen vorherrschende "Kaufpanik" am Markt sei inzwischen zwar einer gewissen Ernüchterung gewichen, doch in solchen charttechnischen Höhen sei dies kein seltenes Phänomen, schrieb Analyst Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel am Morgen. Die 13 000er-Marke habe der Dax wieder im Fokus.



Analyst Stephen Innes vom Handelshaus Axicorp führte die freundliche Tendenz an den Börsen auch auf die Erwartung zurück, dass die USA wohl weitere staatliche Hilfsprogramme zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie auflegen werden. Auch werde sich die US-Notenbank Fed am Mittwoch wohl von ihrer großzügigsten Seite zeigen, was die Versorgung der Märkte mit Liquidität angehe, so Innes. Von der Commerzbank hieß es, die Fed werde sich wohl klar lockerungsbereit zeigen, auch wenn morgen noch nicht die Zeit für eine deutlich expansivere Ausrichtung der Geldpolitik gekommen sein dürfte.



Bevor in der zweiten Wochenhälfte die Berichtssaison richtig heiß läuft, gab es an diesem Dienstag Quartalszahlen des Dax-Kandidaten Delivery Hero . Der Essenslieferdienst schraubte dank seines starken Wachstums in der Corona-Krise die Prognosen für das Gesamtjahr in die Höhe und liegt damit über den Markterwartungen. Vorbörslich legten die Titel auf Tradegate um 2,5 Prozent zum Xetra-Schluss zu.



Eine Umstufung mit Kursbewegungspotenzial betrifft die Deutsche Telekom , deren Aktien Exane BNP Paribas von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft hatten. Auf Tradegate stand die T-Aktie ein Prozent höher.



Zudem könnte Continental nach Halbjahreszahlen des Konkurrenten Michelin einen Blick wert sein./ajx/mis



DE0005557508, DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145, DE000A2E4K43

