München, Deutschland (ots/PRNewswire) - GMSC-K 2020, die "Digital First"-Lösung für die öffentliche Verwaltung in DeutschlandHexagon Geospatial hat mit dem GeoMedia Smart Client Kommunal (GMSC-K) Version 2020 eine "Digital First"-Lösung für die öffentliche Verwaltung in Deutschland veröffentlicht.Mit dieser Version hat Hexagon den GMSC-K von einem rein kommunalen Geoinformationssystem zu einer umfassenden Integrationsplattform ausgebaut, die allen öffentlichen Einrichtungen oder in deren Auftrag arbeitende Institutionen bei ihren prozessübergreifenden Digitalisierungsbestrebungen unterstützt. Mit der Version 2020 lassen sich alle Prozesse innerhalb einer modernen, digitalen und zukunftsorientierten Verwaltung direkt im System abbilden. Ziel der Plattform ist es Informationen, Analysen und Fachanwendungen anwendungs- und organisationsübergreifend zur Verfügung zu stellen. Die Interoperabilität, Benutzerfreundlichkeit und Performance stellen nach wie vor das Grundgerüst der Applikation dar. Eine Bereitstellung der Anwendung als Subskription innerhalb von Cloud-basierten Architekturen ist neben klassischen on-premises-Lösungen ebenso möglich.Nicht nur in der GMSC-K Basis wurden umfassende Änderungen vorgenommen, auch alle Fachanwendungen erhielten funktionale Updates und Neuerungen. Mit der Anbindung der Hexagon M.App-Technologie steht erstmals das gesamte Spektrum der Hexagon-Anwendungen innerhalb dieser Kommunal-Plattform zur Verfügung. Von der technischen Abbildung kommunaler Fachprozesse, über digitale Vor-Ort-Prüfungen mit mobilen Anwendungen bis hin zu browserbasierten Lösungen für die einfache Informationsbereitstellung (Dashboards). Viele direkte Kundenanforderungen wurden im neuen Release umgesetzt. So wurde auf spezifischen Kundenwunsch insbesondere die Fachanwendung Friedhof einem weitreichenden Redesign unterzogen. Anforderungen wie die Modellierung von Friedbäumen oder auch die umfassende Verwaltung unterschiedlicher, jahresweise alternierender Gebührenordnungen standen im Fokus.Vertrieben wird die Hexagon Kommunal Lösung GMSC-K von den Entwicklungspartnern Kompetenzteam GIS GmbH (KT-GIS) und der Kommunal Consult Becker AG, verschiedenen regionalen Vertriebspartnern und Hexagon Deutschland selbst.Überzeugen Sie sich selbst von den umfassenden Funktionalitäten des GMSC-K 2020, wir stellen Ihnen gerne eine Demoapplikation mit Ihren Daten zur Verfügung.Einige der Neuerungen auf einen Blick:- Überarbeitetes, feingranulares Rollen- und Rechtekonzept- Direkte Anbindung an die M.App Technologie (Mobile und Dashboards)- Unterstützung neuer Fachstandards- Vorbelegungen von Untertabellen- Überarbeitung von Gebührenordnung und Gebührenbescheiden in der Fachanwendung Friedhof- Unterstützung für XPlanung Version 5.1- Validierung von exportierten Bebauungs- oder Flächennutzungsplänen (X-Planung)- Direkte Integration der WMS- und WFS- Schnittstellen in die Basis- Unterstützung zur Systemintegration Onlinezugangsgesetz (OZG) Mehr Infos unter: https://www.hexagongeospatial.com/products/power-portfolio/geomedia-smart-client/geomedia-smart-client-kommunalÜber HexagonHexagon ist ein weltweit führender Anbieter von Sensoren, Software und autonomen Lösungen. Wir erschließen Daten, um Effizienz, Produktivität und Qualität in den Bereichen Industrie, Fertigung, Infrastruktur, Sicherheit und Mobilität zu steigern. Unsere Technologien prägen die funktionellen Einheiten sowohl im urbanen Raum als auch im Produktionssektor so, dass sie zunehmend vernetzt und autonom werden - im Sinne einer skalierbaren und nachhaltigen Zukunft.Die Geospatial Division von Hexagon entwickelt Lösungen zur Visualisierung von Standortinformationen und liefert eine intelligente digitale 5D-Realität mit Einblicken in das was war, was ist, was sein könnte, was sein sollte und letztendlich was sein wird.Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) beschäftigt rund 20.000 Mitarbeiter in 50 Ländern und erwirtschaftet einen jährlichen Nettoumsatz von ca. 3,9 Mrd. EUR. Erfahren Sie mehr unter hexagon.com und folgen Sie uns @HexagonAB.Pressekontakt:Jim DobbsVice President, Global MarketingDie Geospatial Division von Hexagonjim.dobbs@hexagon.comOriginal-Content von: Hexagon's Geospatial Division, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/146754/4663495