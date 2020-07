London (ots/PRNewswire) - Die hochmodernen, drahtlosen IRIS Flow Headphones sorgen mit ihrer bahnbrechenden, patentierten Technologie für ein dramatisch besseres Hörerlebnis und kommen am 28. Juli 2020 auf den Markt.IRIS, eine Firma, hinter der Größen der Musikindustrie wie Roger Taylor von Queen und Concord, das größte Musikunternehmen der Welt, stehen, verwendet proprietäre Algorithmen, die im Aufnahmeprozess verloren gegangene Klangqualität wiederherstellen, sodass der Sound wieder so klingt wie live.Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass die Technologie in den IRIS Flow-Kopfhörern den Strömungszustand aktiviert, einen neurologischen Bewusstseinszustand absoluter Konzentration, während der Zuhörer zugleich entspannt und engagiert bleibt.Diese neurologischen Vorteile belegt auch die unabhängige Forschungsarbeit von Prof. Joydeep Bhattacharya, Psychologieprofessor am Goldsmiths College, University of London, dem zufolge die Verwendung von IRIS das Gehirn aktiver beschäftigt.Das Zuschalten von IRIS fördert "aktives Zuhören", verbessert die Klangqualität dramatisch und aktiviert zugleich das Gehirn - der patentierte Algorithmus erschließt und resynthetisiert verlorene Audioinformationen, was dem Gehirn des Zuhörers ermöglicht, eine aktive Rolle bei deren Zusammenführung zu spielen, und zu einem immersiven Hörerlebnis führt.Die IRIS Flow-Kopfhörer kosten im Einzelhandel 399 $/379 £ (mit einem exklusiven Einführungspreis von 349 $/275 £) und sind die allerersten Kopfhörer mit eingebauter IRIS-Technologie. Mit einem Klick lässt sich die IRIS-Technologie in den Kopfhörern aktivieren, egal ob man gerade Musik über Spotify, Apple Music und dergleichen hört oder Podcasts, Hörbücher und Videos auf Netflix genießt. Die IRIS-Kopfhörer gehören überdies zu den wenigen Kopfhörerprodukten auf dem Markt, die Beryllium-Treiber benutzen, um für das bestmögliche Hörerlebnis zu sorgen und im Bereich persönliches Audio einen neuen Standard setzen.IRIS Flow-Kopfhörer sind in zwei Farben (schwarz und weiß) erhältlich, eingangs via Indiegogo. Der Versand erfolgt ab Ende September 2020. Hier die wichtigsten Produktinformationen im Überblick:- 37 Stunden Akkulaufzeit, 30 Stunden bei aktiviertem IRIS- Marktbeste 40-mm-Beryllium-Treiber- aptX HD- und AAC-Codecs für eine qualitativ hochwertige Wiedergabe über Bluetooth- Geringe aptX-Latenz für synchronisierte Spiele und Videos- Audiophiler Onboard-Verstärker und DAC- Patentierte Akustikkammer für unglaubliche Klangqualität- Kabelverbindungen mit Bluetooth BLE 5,1 und 3,5 mm- Optimierte Telefonanrufe mit zwei Mikrofonen und Qualcomm cVc-Technologie- Magnetische abnehmbare Ohrpolsterkissen, optimiert für Komfort, Schallisolierung und einfache Reinigung- Frequenzgang 5Hz bis 25,000Hz- Ultraschnelles Aufladen über USB-C- USB-C-zu-USB-A-Adapter und 6,35-mm-Adapter enthalten- -Firmware-Updates über Funk- 1 Jahr Garantie IRIS Flow-Kopfhörer HIER (http://www.iris-headphones.com/) bestellen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1220182/Nik_Hill_IRIS.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1220183/IRIS_Flow.jpgOriginal-Content von: IRIS, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/146753/4663494