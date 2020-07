28.07.2020 - Die WashTec Gruppe (ISIN: DE0007507501) - der "führende Anbieter von innovativen Lösungen rund um die Fahrzeugwäsche weltweit" - wollte eigentlich in 2020 wieder richtig durchstarten nach einem durchwachsenen 2019 - geprägt durch Prognosereduktionen - und einem versöhnlichen Q4,dem besten Quartal in der Firmengeschichte. Dann kam Corona. Im zweiten Quartal 2020 lag der Umsatz nun mit 88,1 Mio. EUR (Vorjahr: 106,7) um 17,4 % unter dem Vorjahr. Der Umsatz per 30. Juni 2020 lag bei 175,4 Mio. EUR mit 11,9 % unter dem Vorjahresniveau (VJ: 199,1). "Die COVID-19 Pandemie beeinflusst unser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...