In dieser Woche ist der Terminplan der Börsianer mit einer Menge wichtiger Daten vollgepackt. Manche davon können sogar erklären, warum es zuletzt so kräftige Abschläge für die Technologiewerte gab. Vorstandschefs müssen vor dem Kongress antanzen Gut, ein Grund für die Rückschläge des NASDAQ 100 kann natürlich einfach die Übertreibung bei den Tech-Aktien sein, die Sven Weisenhaus am Freitag nochmals verdeutlicht hat. Aber erfahrungsgemäß lassen sich die Anleger nicht ohne triftigen Grund aus ihren ...

