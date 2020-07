Der Aufwärtstrend der Alibaba-Aktie ist erst einmal gestoppt: Am Montag gaben die Papiere des chinesischen Handelsriesen bis zum Börsenschluss in Frankfurt erneut leicht ab auf nur noch rund 212 Euro. Am 9. Juli noch hatte die Alibaba-Aktie bei 237,50 Euro ein Allzeithoch erreicht. Nach einer Korrektur nach unten waren die Anteilsscheine in der vergangenen Woche aber kurzzeitig wieder bei 232,50 Euro gehandelt worden, dann kam die nächste Verkaufswelle. Doch die Unwägbarkeiten der Börse schrecken ...

