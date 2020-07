FRANKFURT (Dow Jones)--In einem ruhigen Handel notiert der Bund-Future am Dienstag im Verlauf knapp behauptet. Die Sorge vor weltweit deutlich steigenden Corona-Infektionen bringt immer wieder Käufer an den Markt. Aktuell ist der Tageskalender recht dünn. Im Fokus dürfte am Vormittag die Aufstockung der Bundesanleihe mit einer Laufzeit bis November 2027 stehen.

Der September-Kontrakt des Bund-Futures verliert 3 Ticks auf 176,57 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 176,59 Prozent und das -tief bei 176,49 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 5.759 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt dagegen 4 Ticks auf 134,87 Prozent.

July 28, 2020 02:51 ET (06:51 GMT)

