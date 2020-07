Zusammenarbeit mit einem renommierten Speziallogistik-Dienstleister zum Transport sensibler Produkte

Lückenlose Überwachung der Transportbedingungen weltweit

Stärkung des Angebots an Kunden aus der Pharmaindustrie

Zusammenarbeit wird nach ersten erfolgreichen Lieferungen formalisiert und ausgebaut

c-LEcta, ein weltweit agierendes Biotechnologie-Unternehmen mit Technologieführerschaft im Enzym-Engineering und der Bioprozess-Entwicklung, arbeitet mit "World Courier" zusammen, einer Firma der AmerisourceBergen Gruppe. Mit einer Präsenz in mehr als 50 Ländern ist World Courier von der Entschlossenheit zu herausragender Leistung angetrieben und bietet maßgeschneiderte Lösungen mit globaler Reichweite, um den Zugang zu medizinischer Versorgung zu verbessern; daher vertrauen auch viele der Kunden c-LEctas aus der Pharmaindustrie auf World Courier als Speziallogistiker.

Im Fokus der Zusammenarbeit steht der Transport von zeitkritischen und temperaturempfindlichen Produkten. Der Transport erfolgt in speziellen Transportverpackungen, die eine sichere Kühlkette und durchgängiges Temperatur-Tracking der hochwertigen Enzyme erlauben. Carsten Fietz, Leiter Finance Administration der c-LEcta erläutert: "Die Kooperation mit "World Courier" ist insbesondere wegen unserer empfindlichen und wertvollen Produkte der richtige Schritt, unsere Logistikkette weiter zu stärken und auszubauen. Wir minimieren nicht nur das Risiko von Transportschäden oder -verzögerungen, sondern ermöglichen unseren Kunden lückenlose Überprüfbarkeit der Transportbedingungen. Damit entsprechen wir den höchsten Ansprüchen der Kunden aus der Pharmaindustrie an Qualität und Zuverlässigkeit der Lieferungen." Zahlreiche Audits von internationalen, renommierten Kunden aus dem Bereich der Pharmaindustrie, die alle erfolgreich abgeschlossen werden konnten, bestätigen die Bedeutung einer qualitativ hochwertigen Lieferkette.

Vor allem Produkte für die Biopharmaindustrie wie die DENARASE-Produktfamilie werden durch den Spezialisten für zeit- und temperatursensible Logistik World Courier für c-LEcta transportiert. Diese Produkte kommen vor allem im Bereich der Gen- und Zelltherapie zum Einsatz, finden aber auch in der Herstellung von Impfstoffen ihre Anwendung. Im Gesamtkontext der COVID-19-Krise kam es bei c-LEcta zu einem signifikanten Anstieg der Sendungen. "Besonders in dieser für uns alle schwierigen Zeit, hat sich die Zusammenarbeit als sehr erfolgreich und stabil erwiesen. World Courier konnte die für uns sehr wichtigen internationalen Kühlketten zu jeder Zeit aufrecht halten. So konnten wir auch während der Corona-Krise unsere Produkte weltweit termingerecht an unsere Kunden ausliefern", sagt Carsten Fietz. Besonders bei Temperatur-überwachten Lieferungen über längere Distanzen und somit längeren Zeiträumen kommen die Stärken von World-Courier in der Full-Service Abwicklung zum Tragen. Die Zusammenarbeit konzentriert sich derzeit auf den nordamerikanischen und asiatischen Raum.

Über c-LEcta

c-LEcta ist ein weltweit agierendes Biotechnologie-Unternehmen mit Technologieführerschaft in den Bereichen Enzym-Engineering und Bioprozessentwicklung für regulierte Märkten wie der Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Das Unternehmen mit Sitz in Leipzig hat sich als führender Anbieter bei der Realisierung hochwertiger biotechnologischer Produkte etabliert, sei es in Eigenentwicklungen oder in enger Zusammenarbeit mit der Industrie. c-LEcta beschäftigt derzeit mehr als 80 Mitarbeiter.

c-LEcta liefert kosteneffiziente und nachhaltige Produktionsprozesse, die neue Märkte erschließen und eine bessere Durchdringung bestehender Märkte ermöglichen. Das Unternehmen zeichnet sich durch eine schnelle und effiziente Entwicklung von Best-in-Class Biotech-Lösungen und eine erfolgreiche Markteinführung und Vermarktung der daraus resultierenden Produkte aus. Damit kann c-LEcta die einzigartigen Potenziale seiner Kerntechnologien entfalten. c-LEcta verfügt bereits über mehr als zehn erfolgreich vermarktete, hochwertige, industrielle Biotech-Produkte.

Über World Courier

World Courier bietet einzigartige Speziallogistikdienstleistungen, um den kommerziellen Erfolg unserer Partner rund um den Globus voranzutreiben. Seit 50 Jahren sorgen wir mit erstklassigen Lieferkettenprogrammen, Transportdienstleistungen, Lagerung von zeit- und temperaturempfindlichen Produkten und innovativen, hochmodernen Medikamenten einschließlich Zell- und Gentherapien für Sicherheit. Durch unsere tägliche Arbeit und angetrieben von unseren fast 3.000 Mitarbeitern sind wir in unserer Verantwortung vereint, eine gesündere Zukunft zu schaffen. Mit einer Präsenz in mehr als 50 Ländern ist World Courier von der Entschlossenheit angetrieben, Spitzenleistungen zu erbringen, und bietet maßgeschneiderte Lösungen mit globaler Reichweite, um den Zugang zu medizinischer Versorgung zu verbessern; dies macht uns zum vertrauenswürdigsten Speziallogistikunternehmen der Welt. Erfahren Sie mehr unter worldcourier.com.

