Walton, ein Immobilieninvestment- und Grundstücksverwaltungsunternehmen mit einem verwalteten und verwalteten Vermögen von 3,39 Milliarden US-Dollar, hat seine Builder Option Land Development Funds (BOLD-Fonds) mit dem Investitionsziel erweitert, Kapital für den Erwerb von Grundstücken zu beschaffen, die von großen US-amerikanischen Hausbauern für kurzfristige Wohnbauprojekte identifiziert wurden.

Die kollektiven BOLD-Fonds in Höhe von 500 Millionen US-Dollar, ein auf US-Investoren ausgerichteter US-Fonds in Höhe von 250 Millionen US-Dollar und ein separater Offshore-Fonds in Höhe von 250 Millionen US-Dollar, der auf nicht in den USA ansässige Investoren ausgerichtet ist, bieten eine alternative Investition in Immobilienanlagen, die den kurzfristigen Bedarf führender nationaler Hausbauer an Landbeständen decken.

Die neu erweiterten BOLD-Fonds bieten Anlegern im In- und Ausland die Möglichkeit, am aktuellen Wachstum des US-Wohnungsbaumarktes zu partizipieren.

Laut einem John Burns Housing Survey brennt die Nachfrage nach neuen Eigenheimen, wobei die Verkäufe neuer Eigenheime im Juni gegenüber dem Vorjahr um 55 gestiegen sind (JJ.) Die Verkäufe verbesserten sich in allen Regionen (JJ.), angeführt von 84 in Florida, 59 in Texas und 54 im Südosten. Über die Preisstärke 2018 und 2019 hinaus haben 57 der Bauherren die Nettopreise im Juni erhöht, während die Verkehrsbewertung die beste seit vier Jahren war.

Der durchschnittliche Fertigbestand fiel um 20 gegenüber dem Vorjahr, da Verbraucher nach einem schnellen Einzug riefen. 55 der Bauherren erwarten in den nächsten sechs Monaten gute Verkäufe, verglichen mit 36 vor einem Jahr.

Die BOLD-Fonds beabsichtigen den Erwerb von Grundstücken, die von großen börsennotierten amerikanischen Wohnungsbauunternehmen für eine kurzfristige Wohnbebauung identifiziert wurden. Es wird dann erwartet, dass das Land in Phasen mit einem vereinbarten Zeitplan für den Abriss und flexiblen Zahlungsbedingungen an dieselben Bauherren verkauft wird. Die BOLD-Fonds erwarten Ausschüttungen an Investoren, wenn die Häuser von den Bauherren entwickelt und verkauft werden.

Das primäre Investitionsziel der BOLD-Fonds ist die Erhaltung von Kapitalinvestitionen und die Generierung von Cashflow durch den Erwerb und Verkauf von Landvermögen. Vor jedem Erwerb liegt ein Kauf- und Verkaufsvertrag mit dem Bauherrn vor, in dem der Zeitplan für den Rückbau und der Preis pro Phase festgelegt sind. Grundstücke werden auf Barzahlungsbasis erworben, und es wird prognostiziert, dass der Cashflow innerhalb von 6-24 Monaten einsetzt.

"Die BOLD Funds von Walton erfüllen die Bedürfnisse einer sich entwickelnden Wohnungsbauindustrie, indem sie es Bauherren ermöglichen, den Landbestand mit Optionsstrukturen zu binden, die eine begrenzte Menge an Kapital nach unten bieten", sagte Bill Doherty, CEO der Walton Group of Companies. "Hausbauer sind in der Lage, ihren ROI zu verbessern, indem sie ihre Grundstücksbestandskosten besser auf den Cashflow aus Hausverkäufen abstimmen, und Investoren profitieren von einer diversifizierten Cashflow-Quelle."

Der Mitte Juni veröffentlichte Housing Market Index (HMI) der National Association of Home Builders (NAHB) berichtete, dass das Vertrauen der Bauherren in den Markt für neue Einfamilienhäuser im Juni 2020 um 21 Punkte auf 58 Punkte gestiegen ist, was ebenfalls zeigt, dass der Wohnungsbau bereit ist, eine wirtschaftliche Erholung nach der Pandemie anzuführen. Jeder Wert über 50 deutet auf einen positiven Markt hin, so der Index.

"Mit der Wiedereröffnung der Nation ist der Wohnungsbau gut positioniert, um die Wirtschaft voranzubringen", sagte NAHB-Vorsitzender Dean Mon. "Die Bestände sind knapp, die Hypothekenanträge nehmen zu, die Zinssätze sind niedrig und das Vertrauen steigt. Und der Käuferstrom hat sich innerhalb eines Monats mehr als verdoppelt, obwohl die Bauunternehmer über wachsende Online- und Telefonanfragen berichten, die auf den Ausbruch der Pandemie zurückzuführen sind", sagte Mon.

Seit über 40 Jahren erforscht, plant und strukturiert Walton Landinvestitionen vor der Erschließung in den wichtigsten Wachstumskorridoren in den USA und Kanada. Die Entwicklung von Walton hat die Tür für das Angebot neuer Produkte wie seine BOLD-Fonds geöffnet und damit neue Möglichkeiten für Investoren und Bauherren geschaffen.

Walton ist ein in Privatbesitz befindliches, weltweit führendes Unternehmen für Immobilieninvestitionen, Landvermögensmanagement und -verwaltung, das sich seit über 40 Jahren auf strategisch günstig gelegene Grundstücke in wichtigen Wachstumskorridoren konzentriert. Das Unternehmen managt und verwaltet im Auftrag seiner Investoren und Geschäftspartner ein Immobilienvermögen von 3,39 Milliarden US-Dollar in Nordamerika. Walton hat mehr als 26.000 Hektar Land in den USA und Kanada in Besitz, Leitung und Verwaltung. Weitere Informationen über Walton, seine Unternehmenseinheiten und das Vermögensportfolio des Unternehmens finden Sie unter Walton.com.

