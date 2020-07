Delivery Hero und der nicht enden wollende Boom

Am Dienstagmorgen ist die Aktie von Delivery Hero (WKN: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43) mit einem Kursplus von zeitweise über zwei Prozent in den Handel gestartet, womit hier jetzt die nächsten Kaufsignale in der Luft liegen. Anleger greifen bei der Aktie des Berliner Betreibers von Online-Bestellplattformen für Essen wieder verstärkt zu, nachdem hier am Dienstagmorgen die neuesten Geschäftszahlen veröffentlicht worden sind.

Auf Wachstumskurs

Delivery Hero konnte den bisherigen Wachstumskurs im zweiten Quartal 2020 fortsetzen. Zwischen April und Juni verzeichnete der MDAX-Konzern nach vorläufigen Zahlen 281 Millionen Bestellungen, was ein Wachstum von 95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum und gleichzeitig einen neuen Rekordwert bedeutete. Wenn das rasante Wachstum anhalten sollte, dürfte laut Delivery Hero 2020 das erste Jahr sein, in dem über eine Milliarde Bestellungen auf den Plattformen verbucht wird.

Delivery-Hero-Daten: marketscreener.com

Umsatz fast verdoppelt

Der Konzernumsatz wurde gegenüber dem zweiten Quartal 2019 auf 612 Mio. Euro beinahe verdoppelt (+96 Prozent). Die endgültigen Zahlen zur ersten Jahreshälfte sollen am 27. August veröffentlicht werden.

