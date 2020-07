Vancouver, British Columbia - (28. Juli 2020) - Spearmint Resources Inc. (CSE: SPMT) (OTC Pink: SPMTF) (FWB: A2AHL5) (das "Unternehmen") hat seine nicht vermittelte Privatplatzierung abgeschlossen und damit einen Bruttoerlös von 699.790 CAD eingenommen.James Nelson, President von Spearmint, meint: "Wir freuen uns über den Abschluss dieser Finanzierung, da wir nun bei mehreren Projekten in unserem Portfolio aggressiver vorgehen können. Wir möchten unseren Aktionären für ihre anhaltende Unterstützung unserer gemeinsamen Vision für Spearmint danken. In unserem Goldkonzessionsgebiet Hammernose ist derzeit ein Arbeitsprogramm im Gange und wir verfügen jetzt über die finanziellen Mittel, um ein Bohrprogramm in unserem Lithiumprojekt Clayton Valley sowie die Arbeiten in unserem Projekt Perron East in der Nähe des Projekts von Amex Exploration aufnehmen zu können. Die Goldpreise befinden sich auf einem Allzeithöchststand und die meisten Rohstoffe entwickeln sich positiv und das zu einem Zeitpunkt, wenn wir bei unseren Goldprojekten sowie einer Reihe anderer Projekte sehr aktiv sein werden. Dies bietet den Aktionären von Spearmint die größten Erfolgschancen. Wir gehen davon aus, dass der August einer - wenn nicht gar der - arbeitsreichste Monat in der Geschichte des Unternehmens sein wird - gerade jetzt, als sich der Junior-Bergbaumarkt in einem deutlichen Aufschwung befindet."Spearmint hat seine Finanzierung bestehend aus 3.557.142 Flow-Through-Einheiten (die "FT-Einheiten") mit einem Bruttoerlös von 124.500 CAD sowie 19.176.332 Non-Flow-Through-Einheiten (die "NFT-Einheiten") mit einem Bruttoerlös von 575.290 CAD abgeschlossen. Jede FT-Einheit besteht aus einer Flow-Through-Stammaktie und einem nicht Flow-Through übertragbaren Aktienbezugsrechtsschein (ein "FT-Warrant"). Jeder FT-Warrant berechtigt den Inhaber bis zum 29. Juli 2025 zum Kauf einer Non-Flow-Through-Stammaktie zu einem Preis von 0,05 $. Jede NFT-Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem übertragbaren Aktien-Kaufwarrant (ein "NFT-Warrant"). Jeder NFT-Warrant kann bis zum 29. Juli 2025 zum Kauf einer zusätzlichen Stammaktie zu einem Preis von 0,05 $ ausgeübt werden. Im Zusammenhang mit der Privatplatzierung wurden eine Vermittlungsgebühr von insgesamt 33.743 CAD und 918.106 Vermittler-Warrants gezahlt. Die Broker Warrants sind jeweils bis zum 29. Juli 2025 zu fünf Cent pro Aktie ausübbar.Alle im Zusammenhang mit dieser Privatplatzierung ausgegebenen Wertpapiere haben eine Haltefrist, die am 30. November 2020 abläuft. Der Erlös wird für das allgemeine Betriebskapital und die Arbeitsprogramme des Unternehmens für bestehende Projekte verwendet.Über Spearmint ResourcesDie aktuellen Projekte von Spearmint beinhalten die Lithiumprojekte Clayton Valley in Nevada, die aus zwei Konzessionen mit 1.160 Acres (ca. 4,7 km²) Grundfläche neben den Projekten von Pure Energy Minerals (PE.v) und Cypress Development Corp. (CPY.v) bestehen und die bei Bohrungen durch Spearmint Lithiumwerte von bis zu 1.670 ppm Li lieferten; das Platinmetallprojekt Escape Lake North in Ontario, das sich über etwa 4.000 Acres (16,19 km2) neben dem Grundbesitz von Clean Air Metals Inc. (AIR.v) erstreckt, das Cäsiumprojekt Case Lake South in Ontario, das sich über eine zusammenhängende Grundfläche von ca. 5.000 Acres (20,23 km2) neben dem von Power Metals Corp. (PWM.v) betriebenen Cäsiumkonzessionsgebiet Case Lake erstreckt; das Platin-Palladium-Projekt River Valley East in Ontario, das sich über eine zusammenhängende Fläche von ungefähr 4.700 Acres (19,02 km2) direkt neben dem wichtigen Platinmetallprojekt River Valley von New Age Metals (NAM:CSE) erstreckt; das Goldprojekt Carscallen West, das sich in direkter Nähe des Grundbesitzes von Melkior Resources Inc. (MKR.v) über eine zusammenhängende Fläche von rund 2.500 Acres (10,12 km2); das Goldprojekt Perron-East, das aus 5 Mineralkonzessionseinheiten mit rund 10.910 Acres (44,2 km2) besteht und im Grünsteingürtel Abitibi im Nordwesten der kanadischen Provinz Quebec in unmittelbarer Nähe des von Amex Exploration Inc. (AMX.v) betriebenen Konzessionsgebiets Perron und der ehemals aktiven Mine Normetal liegt; und das Vanadiumprojekt Chibougamau, das sich über eine zusammenhängende Fläche von 15.493 Acres (62,7 km2) erstreckt. Dieses Vanadiumprojekt grenzt direkt an die Vanadiumlagerstätte im Vanadiumprojekt Ilmenite von BlackRock Metals (Privatunternehmen).Die aktuellen Projekte von Spearmint umfassen auch ein Portfolio von Goldprojekten in British Columbia: die Goldprojekte im Golden Triangle, die aus fünf eigenständigen Konzessionseinheiten mit einer Gesamtfläche von 8.265 Acres (ca. 33,4 km²) bestehen und an das Gebiet von GT Gold Corp. (GTT.v) angrenzen; die Kupfer-Gold-Projekte NEBA mit 6.805 Acres (ca. 27,5 km²), die an den Grundbesitz von Aben Resources Ltd (ABN.v) angrenzen; und das Nickel-Kupfer-Projekt EL North, ein zusammenhängendes Landpaket mit 1.053 Acres (4,2 km²) Grundfläche im Bergbaurevier Eskay Creek, das an den Grundbesitz von Garibaldi Resources Corp. (GGI.v) grenzt; und die jüngste Akquisition, das 4.980 Acres (ca. 20,15 km2) große Konzessionsgebiet Prickle, das an den Grundbesitz von Brixton Metals Corp. (BBB.v) grenzt.Die anderen Projekte von Spearmint in British Columbia beinhalten das Kupfer-Goldprojekt Safari, das sich auf 9.007 Acres (ca. 36,5 km²) im nördlichen Bereich der Region Quesnel Trough im Norden von Zentral-British Columbia erstreckt; und das 8.685 Acres (35,1 km²) große Goldprojekt Hammernose, das direkt an das Goldkonzessionsgebiet Shovelnose von Westhaven Resources Inc. (WHN.v) im Goldgürtel Spences Bridge im Süden von British Columbia (Kanada) angrenzt.Wenn Sie in den Nachrichtenverteiler von Spearmint aufgenommen werden möchten, senden Sie Ihre E-Mail-Adresse bitte an info@spearmintresources.ca.Kontaktdaten:Tel: 1-604-646-6903www.spearmintresources.ca"James Nelson"President, CEO und DirectorSpearmint Resources Inc.SPEARMINT RESOURCES INC.1470 - 701 West Georgia St.Vancouver BC V7Y 1C6Die Börsenaufsicht der CSE hat den Inhalt dieser Pressemeldung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit und Angemessenheit.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: Englische Originalmeldung Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: ÜbersetzungMitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA8473811005