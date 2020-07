BERLIN (Dow Jones)--Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) hat die Erwartungen an weitere Rettungspakete in der Corona-Krise gedämpft. "Wir haben ein riesiges Hilfspaket geschnürt, sind dafür extrem auch in die Verschuldung hineingegangen", sagte Brinkhaus im ZDF-Morgenmagazin. "Da müssen wir jetzt erst einmal zusehen, dass wir damit entsprechend klarkommen."

Es gehe darum, zielgerichtet besonders betroffenen Branchen wie der Reisewirtschaft zu helfen, "was wir ja auch gemacht haben", so der CDU-Abgeordnete. "Dann geht es darum, dass wir möglichst schnell wieder Normalität kriegen." In einigen Bereichen setze bereits die Erholung wieder ein. Die im Juli im Konjunkturpaket beschlossenen Maßnahmen wirkten und auch der für Deutschland besonders wichtige Binnenkonsum ziehe wieder an, betonte Brinkhaus. "Das ist gut. Damit müssen wir in den Herbst hineinkommen und sehen, dass wir einen lang anhaltenden Aufschwung bekommen."

Der Unionsfraktionschef warnte zugleich vor einem zweiten generellen Lockdown. Wo es lokale Ausbrüche der Covid-19-Pandemie gebe, müssten diese mit aller Kraft begrenzt werden. "Je weniger Infektionen wir aus dem Urlaub mitbringen, desto besser wird die Lage im Herbst sein."

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/apo

(END) Dow Jones Newswires

July 28, 2020 03:35 ET (07:35 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.