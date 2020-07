Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen zogen weiter an, so die Analysten der Nord LB.Eine anhaltende Unsicherheit am Markt habe für Unterstützung gesorgt, während das stärker als erwartet gestiegene ifo-Geschäftsklima ohne große Auswirkungen geblieben sei.Nach einem freundlichen Start für die Kurse von US-Staatsanleihen seien diese im Laufe des Tages ins Rutschen gekommen. Das Interesse der Anleger sei von festverzinslichen Papieren zu Dividendentiteln gewechselt. Richtungsweisende zehnjährige Papiere hätten z.B. 5/32 Punkte auf 100 5/32 Punkte verloren. (28.07.2020/alc/a/a) ...

