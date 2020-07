28.07.2020 - BioNTech SE (ISIN: US09075V1026) hatte letzte Woche einige Highlights zu melden, wie beispielsweise die ersten Ergebnisse der Deutschen Klinischen Studien und zwei Verträge über 30 resp. 100 Mio. Impfdosen an Großbritannien bzw. die USA. Ein gutes Umfeld für eine Kapitalerhöhung für 93,00 USD. Was die Märkte etwas verschreckte - Donnerstag letzter Woche noch bei 91,38 EUR handelt die Aktie aktuell bei - heute mit 9,31% im Plus liegenden - 77,23 EUR. (09:33 Uhr, XETRA) Nachdem gestern MODERNA den beginn ihrer Phase 3 Studie verkündete (mit bis zu 30.000 Teilnehmern) schien BioNTech ...

Den vollständigen Artikel lesen ...