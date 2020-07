Majestic Gold Corp. gab gestern die finanziellen und operativen Ergebnisse des zum 31. März 2020 geendeten ersten Quartal bekannt. In den drei Monaten verzeichnete das Unternehmen demnach Umsätze in Höhe von 10,3 Mio. USD aus dem Verkauf von 6.755 oz Gold. Damit wurde weniger Gold verkauft als im entsprechenden Vorjahreszeitraum (Q1 2019: 8.612 oz). Der durchschnittlich erzielte Goldpreis betrug 1.527 USD/oz.



Der Nettogewinn belief sich im Berichtszeitraum auf 2,2 Mio. USD und blieb damit im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nahezu unverändert.



Die Goldproduktion des Quartals erreichte 6.878 oz, verglichen mit 7.276 oz im gleichen Quartal des Vorjahres. Die All-In Sustaining Costs stiegen gegenüber Q1 2019 von 741 USD/oz auf 819 USD je Unze an.



