EQS Group-Media / 2020-07-28 / 10:00 *Pressemitteilung* *Positive Portfolioentwicklung bei der Matador Partners Group AG: Private-Equity-Beteiligung nach Pharma-Deal erfolgreich veräußert* *Sarnen, 28. Juli 2020* - Die Matador Partners Group AG (CH0042797206) wartet mit positiven Nachrichten aus dem Portfolio-Bereich auf. Jüngst hat einer der Fonds, welche die auf Secondary Private Equity spezialisierte Gesellschaft erst vor 15 Monaten mit 30% Abschlag erworben hat, sich höchst gewinnbringend von einem Teil seines Portfolios getrennt. So wurde die Beteiligung an dem Wiener Impfstoffspezialisten Themis an Merck verkauft. Die Transaktion ermöglicht einen Rückfluss des achtfachen des investierten Kapitals zu erzielen. "Mit dem Rückenwind der jüngsten Erfolge durch Transaktionen aus unseren Portfolios, setzen wir den eingeschlagenen Erfolgskurs weiter fort", erklärt Dr. Florian Dillinger, Präsident des Verwaltungsrates der Matador Partners Group AG. Die 2009 gegründete Themis soll künftig als Tochterunternehmen des Pharmariesen geführt werden. Trotz der Übernahme durch Merck/MSD wird die Forschung und Entwicklung von Themis Bioscience weiterhin aus Wien betrieben. "Das Beispiel Themis zeigt eindrucksvoll, welch große Rolle ein strategischer Investor bei der operativen Entwicklung einer Beteiligung spielen kann. Genau solche Transaktionen sind die Basis für die gute Performance der Matador Partners Group", betont Dr. Florian Dillinger. Die österreichische Firma Themis arbeitet an einer Impfstoffplattform und hat in diesem Rahmen auch bereits einen Produktkandidaten gegen das neue Coronavirus entwickelt. Die Arbeit daran will Merck & Co nun beschleunigen. Die beiden Unternehmen kooperieren bereits seit längerem bei der Entwicklung eines Impfstoffkandidaten. Im Laufe des Jahres sollen klinische Versuche mit dem Produkt starten. Themis-Gründer und CEO Erich Tauber, der weiter an Bord bleibt, freut sich über den Deal: "Wir freuen uns darauf, ein Teil von MSD zu werden und unsere Stärken zu vereinen, um zügig Impfstoffkandidaten gegen SARS-CoV-2 sowie zukünftige drohende Pandemien zu entwickeln." Mit einem so großen Partner könne auch sichergestellt werden, dass der Impfstoff in ausreichender Menge produziert werden kann. _Über die Matador Partners Group AG:_ Die Matador Partners Group AG (CH0042797206) mit Sitz in der Schweiz ist spezialisiert auf Secondary Private Equity Investments, mit denen die Gesellschaft ein nach Branchen, Regionen und Wirtschaftszyklen breit diversifiziertes Private Equity Portfolio aufgebaut hat. Die Aktie ist an den Börsenplätzen Bern, XETRA, Frankfurt, Berlin und LT Lang & Schwarz notiert. Im Vergleich mit Indizes wie dem "iShares Listed Private Equity ETF", der die Wertentwicklung börsennotierter Unternehmen aus der Private-Equity-Branche darstellt, schneidet die Matador Partners Group AG überdurchschnittlich gut ab. Seit dem Börsengang punktet die Schweizer Aktiengesellschaft mit einer Rendite von 104% über 7 Jahre. (Grafik: Comdirect) Kontakt: _Matador Partners Group AG_ _CEO Dr. Florian Dillinger Tel: 0041 662 1062_ f.dillinger@matador-partners-group.com www.matador-partners-group.com [1] Zusatzmaterial zur Meldung: Datei: Matador Partners Group AG: Private-Equity-Beteiligung nach Pharma-Deal erfolgreich veräußert [2] Emittent/Herausgeber: Matador Partners Group AG Schlagwort(e): Finanzen Ende der Medienmitteilung 1100707 2020-07-28 1: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=3099fa5ec5625fdfb762ed97c75c07e4&application_id=1100707&site_id=vwd&application_name=news 2: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=186a3bd67b6da45b52f1dc207c6a3e05&application_id=1100707&site_id=vwd&application_name=news

