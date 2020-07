TUI hat in diesem Jahr rund 70 Prozent verloren - allein gestern waren es mehr als elf Prozent. So haben neue Quarantäne-Verordnungen sowohl die "Urlaubs-Erwartungen" der Touristen als auch die "Urlaubs-Fantasie" der Anleger stark gedämpft. In Deutschland soll es statt eines "Quarantäne-Zwangs" "nur" eine Corona-Test-Pflicht geben. Indes versucht TUI-Chef Fritz Joussen die Anleger zu beruhigen. Die Aktie scheint die Beruhigungspille zu schlucken.So erklärte Joussen heute gegenüber der Börsen-Zeitung, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...