Die DF Deutsche Forfait AG ernennt neue Chief Financial und Operating Officer: Mit der Ernennung von Frau Dr. Movassaghi zum neuen "CFOO" führt die DF-Gruppe wieder eine Führungsebene unterhalb des Vorstands ein. Heute außerdem in den News: INTERSHOP Communications bringt neue Optionsanleihe an den Start und die UmweltBank aktualisiert ihre Jahresprognose. DF Deutsche Forfait AG ernennt neue CFO und ...

